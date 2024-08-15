大熊貓｜盈盈樂樂誕龍鳳胎　李家超：別具意義

▲ 大熊貓盈盈和樂樂於今日（15日）凌晨誕下一對龍鳳胎，（左）雙胞胎姊、（右）雙胞胎弟。（海洋公園圖片）

大熊貓盈盈今日凌晨誕下龍鳳胎，是首有大熊貓在香港開枝散葉，盈盈亦是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。海洋公園指，兩隻大熊貓寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，專家會廿四小時加護照顧，敬請大家耐心等候大熊貓寶寶在數個月後，初登場與大家正式見面。

盈盈和樂樂今年3月在海洋公園成功完成自然交配。海洋公園指，盈盈於7月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。而大熊貓懷孕十分難以檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家本月11日透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。盈盈並於周三開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，晚上約10時羊水穿破。

公園稱，首次生產的盈盈全程表現得非常緊張，大部分時間躺在地上不停扭動，在公園團隊和熊貓中心的專家安撫下，盈盈先後於今日凌晨2時05分及3時27分平安誕下一對龍鳳胎，整個生產過程歷時5個多小時。龍鳳胎依出生次序為重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。

海洋公園又表示，兩隻寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，特別是雌性寶寶出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量亦較低。目前兩隻寶寶均由公園護理和獸醫團隊，以及熊貓中心的專家廿四小時加護照顧，敬請各位訪客耐心等候大熊貓寶寶在數個月後，初登場與大家正式見面。

大熊貓一向以難於繁殖見稱，而隨着年齡的增長，大熊貓成功產子的機會就更微，盈盈是次亦創下最年長初次成功產子大熊貓的記錄，海洋公園形容這對大熊貓寶寶的誕生是個罕有案例。

行政長官李家形指，今年是中國成立75周年，盈盈和樂樂為香港誕下首對大熊貓，別具意義，再次衷心感謝國家向香港送贈大熊貓，充分顯示對香港的關心和支持；亦感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓安安和佳佳、盈盈和樂樂的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓盈盈和樂樂得以在香港誕下一對龍鳳胎。海洋公園公司主席龐建貽亦指，港產大熊貓寶寶誕生及即將有新的大熊貓到港，對公園以至整個香港都是振奮人心的消息。

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