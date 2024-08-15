海洋公園｜大熊貓盈盈樂樂誕龍鳳胎　創最年長誕首胎記錄

▲ 大熊貓盈盈和樂樂於今日（15日）凌晨誕下一對龍鳳胎，（左）雙胞胎姊、（右）雙胞胎弟。（海洋公園圖片）

大熊貓盈盈今日（15日）凌晨誕下龍鳳胎，是首有大熊貓在香港開枝散葉，盈盈亦是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。海洋公園指，兩隻大熊貓寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，專家會24小時加護照顧，預告一對大熊貓寶寶將於數月後初次登場，與市面見面。

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盈盈和樂樂今年3月在海洋公園成功完成自然交配。海洋公園指，盈盈於7月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。而大熊貓懷孕十分難以檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家本月11日透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。盈盈並於周三開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，晚上約10時羊水穿破。

公園稱，首次生產的盈盈全程表現得非常緊張，大部分時間躺在地上不停扭動，在公園團隊和熊貓中心的專家安撫下，盈盈先後於今日凌晨2時05分及3時27分平安誕下一對龍鳳胎，整個生產過程歷時5個多小時。龍鳳胎依出生次序為重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。

兩隻寶寶非常脆弱 24小時加護照顧

海洋公園又表示，兩隻寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，特別是雌性寶寶出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量亦較低。目前兩隻寶寶均由公園護理和獸醫團隊，以及熊貓中心的專家廿四小時加護照顧，敬請各位訪客耐心等候大熊貓寶寶在數個月後，初登場與大家正式見面。

大熊貓一向以難於繁殖見稱，而隨着年齡的增長，大熊貓成功產子的機會就更微，盈盈是次亦創下最年長初次成功產子大熊貓的記錄，海洋公園形容這對大熊貓寶寶的誕生是個罕有案例。

李家超：別具意義

行政長官李家形指，今年是中國成立75周年，盈盈和樂樂為香港誕下首對大熊貓，別具意義，再次衷心感謝國家向香港送贈大熊貓，充分顯示對香港的關心和支持；亦感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓安安和佳佳、盈盈和樂樂的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓盈盈和樂樂得以在香港誕下一對龍鳳胎。海洋公園公司主席龐建貽亦指，港產大熊貓寶寶誕生及即將有新的大熊貓到港，對公園以至整個香港都是振奮人心的消息。

楊潤雄：香港一件大喜事

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今晚在社交平台表示， 今日出發訪問成都前收到盈盈誕下龍鳳胎的喜訊，「我們終於有在香港出生的大熊貓寶寶！實在是香港一件大喜事！」他指，新生的大熊貓寶寶還未很強壯，必須小心看護，非常感謝海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，一起祝福一對初生熊貓寶寶健康平安。

議員促推動熊貓經濟

連同樂樂盈盈一家四口，還有中央稍後再送贈香港新一對大熊貓；旅遊界議員姚柏良早前提出，本港應把握機遇，打造具香港特色的大熊貓IP產業鏈，加快推動「熊貓經濟」。