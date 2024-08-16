監察區議員非紙上談兵　傳至少兩部門派人實地查崗

▲ 麥美娟昨親赴觀塘區議員余邵倫的街站。(麥美娟fb圖片)

政府對今屆區議會要求高，除了開培訓班，亦增設履職監察機制，包括規定辦事處每周辦公至少40小時。據聞，有關部門會派人赴區議員辦事處實地查崗。

民青局局長麥美娟早前在區議員培訓班話，晚上會看區議員的Facebook，籲要在不同時間「開街站」。麥美娟昨親赴觀塘區議員余邵倫的街站，再「加碼」有新指示，話街站是接觸市民的方法之一，也鼓勵區議員們以不同形式多與市民交流，以了解市民所需，為其排憂解難。有區議員透露，有關部門及民政事務署職員亦不時會「經過」辦事處，看看有否按時辦公，也試過打電話去辦事處遙距查崗。

區議員要做好「下情上報」角色，為反映民意，多要求加密巴士班次、改善地區設施和警方加強執法等。但有多過一區的區議員透露，提交至區議會的文件，被要求字眼不能使用「要求」或「反對」，曾有區議員在文件中，提及「要求」二字，遭籲更改字眼，改為「建議」。

翻查資料，至少在今屆大埔、屯門和東區區議會的交通運輸委員會，討論文件未見「要求」或「反對」字眼。但改革前的第五屆（2016-2019）屯門區議會交通運輸委員會，隨處可見「要求」字眼，如「要求於屯門開辦運輸署辦事處」，該文件有今屆區議員聯署，如劉業強、陳有海、巫成鋒等。

不過，各區區情不同，據悉，有關要求也不是鐵板一塊，有區議會可以用「要求」字眼，如九龍城和葵青區議會交通運輸委員會，就有不少文件，仍有「要求」字眼，例如，「要求加強檢查及重鋪九龍城區馬路 避免意外發生」。

有區議員估計，出現不能使用「要求」或「反對」的情況，是因為今屆區議會，由民政事務專員任區議會主席，領導區議會，「你的定位是諮詢架構，你只能建議，你怎能要求或反對他（政府部門）呢？」

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