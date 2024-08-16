東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因

▲ 《東張西望》「入3萬變3千」事件的阿女為何當初不一早懸崖勒馬？

【東張西望/入3萬得3千/李旻芳/心理學】TVB《東張西望》在上月中報道一位陳女士吩咐女兒入3萬元到自己的信用卡戶口，但陳女士翻查記錄顯示交易只有3千元，而陳女士的女兒又早已棄掉入數紙正本，銀行回覆指看完CCTV後發現並不是存入3萬元。

可是1個月後《東張西望》再跟進事件，在前晚（8月14日）播出《東張西望》存款羅生門事件終於水落石出！節目組去信向警方查詢，警方表示證實當時銀行存款機並無出錯，再得出驚人結果「被捕人向警方自首，承認曾使用行動應用程式修改存款單上的金額」。

東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出 抽絲剝繭發現有人監守自盜？

▲ 陳女士當初接受《東張西望》訪問，本來控訴銀行為何在自動櫃員機入3萬元卻變3千元。

東張西望丨不解阿女為何死撐

《東張西望》主持李旻芳聯絡陳女士，問她對女兒自首一事是否知情，陳女士表示：「我未知，因為我係醫院，我……腸胃炎啊！我再同你講啦，因為依家唔方便，再講啦！」回應時吞吞吐吐，估計她應已知道是女兒修改存款單的事實。

其實《東張西望》主持最初已曾問陳女士：「你有冇一刻懷疑過女女？」當時陳女士回答：「佢係好老實、好確實咁答覆我，係存入咗三萬蚊，而且那張入數紙顯示60張$500鈔票，總數是三萬元。」、「我有懷疑的，我諗佢而家見到事態咁嚴重，佢應該唔會同我講大話，係唔係啊？」

節目播出後，網民大多表示早猜到這結局，但對這名女兒寧願上電視仍死撐講大話，也不肯告訴母親真相，應該可以坦白從寬而且最多只是被媽媽責備，現在結果卻是令全港關注，兼且最大問題是隨時負上刑事責任，令網民感不解，甚至有人覺得阿女慣性講大話。

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東張西望丨專家指阿女非慣犯

TVB的「東張+」專訪香港中文大學教育心理學學系專業顧問劉善宜博士（Cindy），她卻認為阿女應該不是「慣犯」。

Cindy用心理學角度分析指，阿女應不屬病態說謊者，指：「法醫心理學上有些人會不停重覆講大話，我哋叫呢啲做病態說謊者，佢哋講大話唔會感覺到內疚，因為講大話對佢哋嚟講係一個好自然嘅行為。佢哋講大話時，唔會感覺到羞恥、難過或者覺得有問題。如果在一個公眾地方有人問或者質疑他們的時候，他們都會保持着一個慣性講大話的態度，講到像事實一樣。」

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東張西望丨不懸崖勒馬鑄大錯

此外，Cindy觀察認為陳女士似乎亦非常信任自己女兒，所以相信阿女不是慣犯，可能只是在公眾目光下一時不知如何處理，結果愈踩愈深。

Cindy並分析阿女之後自首原因，稱：「如果個媽媽咁信任佢，即係話平時可能呢樣嘢唔係佢認識的女兒平時慣有行為。所以可能阿女都是感覺到呢件事是錯、都會有唔開心、都會有自責。所以過咗幾日之後心裡都會有心理壓力，因為佢唔係一個慣犯、無講大話嘅病態，所以過咗幾日之後佢都要承認返。」

至於為何阿女當初接受《東張西望》時，仍然理直氣壯甚至表示不怕報警， Cindy認為：「其實人講大話嘅原因有好多，有時是逃避責任、逃避責罰，唔想受到傷害或者感覺到尷尬，我覺得喺呢個特殊情況下，可能阿女選擇講大話係因為佢好難去承認自己犯嘅錯誤，特別喺一個公眾嘅環境。」

▲ 阿女當初接受《東張西望》訪問時表現得理直氣壯。

她續指：「其實而家好多年青人都有好強嘅自尊心，自我嘅意識好強，驚畀人哋覺得『哇點解佢咁蠢㗎』，或者因為做咗某啲行為令到家人感到好尷尬或者失望。」

無奈阿女當初不懸崖勒馬坦誠地向媽媽認罪，結果鑄成大錯。

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