敗血症｜37歲奧運柔道金牌選手染敗血症險亡　醫生警示：赴日本勿做1件事

▲ 37歲奧運柔道金牌選手，染敗血症緊急開刀：「命快沒了」。

【北京奧運／奧運會／柔道／金牌選手／石井慧／敗血症／緊急手術／體重下降／抗生素／日本食人菌】現年37歲的北京奧運柔道100公斤以上級金牌得主、前日本男子柔道兼綜合格鬥選手石井慧（Satoshi Ishii），近日驚傳染上敗血症，接受了3次緊急手術，更因此體重急速下降了12公斤（約26磅），在社交平台上感嘆自己：「感覺命快沒了」。

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染敗血症急開刀

石井慧10日在Instagram發布帖文，稱7月返回日本後，因遭到感染差點導致敗血症，並於兩周前接受了3次緊急手術，手術後腰部以下癱瘓了一周，甚至連頭和腿都動不了。他在接受日媒訪問時表示，「説實話，我感覺命快沒了」。

石井慧身高181厘米、體重110公斤（約242磅），曾獲北京奧運金牌、杜哈亞運銀牌，原本身形壯碩的他現在卻因病瘦到98公斤（約216磅）。他在社交平台上表示，「抗生素正在消滅我的消化系統」。

在接受抗生素治療後，他雖然可以吃點清淡的食物，但由於副作用，身體無法吸收營養，所以導致體重直線下降。

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儘管如此，石井慧仍保持樂觀態度去面對病情。他自今年5月起就一直在加拿大拍好萊塢電影，上個月拍攝結束後才返回日本。為了重返賽場，他在8月初正準備開始進行訓練，沒想到這場意外，只能將訓練或比賽時間延到年底之後。

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敗血症可引致器官衰竭

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

幼兒與長者是高危一群

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

死亡率可高達5成

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

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日本流行食人菌 避免有傷口時浸溫泉

此外，日本之前爆發食人菌（A型鏈球菌）疫情，這種菌在其他國家都是造成呼吸道感染，但在日本卻是軟組織感染，甚至到容易引起敗血症的程度。台灣家醫科醫生柳朋馳表示，目前雖然不知道確切原因，但可能與基因的易感受性或是細菌出現抗藥性有關。

他提醒，食人菌是環境中的常見菌種，民眾前往日本旅遊時若有傷口可以使用含抗生素成分的外用藥膏。而日本流行浸溫泉文化，尤其是戶外池、山上泉池，有傷口時亦要避免下水。

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食人菌高危人士

食人菌常見症狀

4大預防「食人菌」感染措施

東京都立小兒綜合醫療中心參考統計數據，強調自去年秋天以來，相關病例有不斷增加的趨勢，惟2020年新冠疫情3年期間卻未有「侵入性鏈球菌」感染求醫患者，因此呼籲大眾應遵循以下4大衛生習慣及預防措施：

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