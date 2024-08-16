人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化

本港人口老化，預料阿茲海默症即俗稱「老年痴呆症」的患者會日益增加，個人及社會負擔將大增。有醫生指，傳統治療阿茲海默症的藥物有局限，僅以紓緩針對症狀為主。現時有新藥物可從源頭控病情，只要患者及早接受治療，有機會維持現狀或恢復正常認知，減慢惡化。

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成因：異常的類澱粉蛋白在大腦沉積

政府統計處數據顯示，2021年本港長者佔總人口比例為20.5%，預料2046年將大幅上升至36%，即是約二十年後，香港每三人當中便有多於一人是長者。老人科專科勞思傑醫生指，人口老化意味長者醫療需求會相應增加，而阿茲海默症是最常見的認知障礙症，佔所有病例五成至七成半，年齡增長是最主要的高危因素。他解釋，阿茲海默症的成因是異常的類澱粉蛋白在大腦沉積，形成斑塊，導致腦細胞死亡，令病情不斷惡化。

新藥針對根源 去除大腦沉積斑塊

勞醫生續指，輕度認知障礙是初期的認知功能退化，是步向阿茲海默症的過渡階段，只要及早治療，患者有機會維持現狀或恢復正常認知，不一定會演變成認知障礙症。「早期患者會出現記憶及認知衰退，病情到中期時則會逐漸失去自理能力 ，晚期時大腦組織會嚴重萎縮，患者會失去身體機能，最終死亡。」如市民懷疑自已或身邊人有相關症狀，應盡快諮詢醫生並進行評估。以往藥物治療只能以解決徵狀為主，腦神經科專科黃家星醫生指，由於阿茲海默症與類澱粉蛋白沉積斑塊有關，故清除斑塊是治療的主要目標。近年，醫學界研發抗類澱粉蛋白藥物能針對發病機制，對症下藥。

患者用藥病情穩定

黃醫生引述一個涉及逾千名早期患者的研究指，68%的患者於使用抗類澱粉蛋白藥物第十八個月，其大腦斑塊沉積水平有所回落，反映藥物能有效去除大腦斑塊，而且效果持續。另一研究亦顯示，使用抗類澱粉蛋白藥物的患者比對照組能延緩生活功能退化約三成，能減慢病情惡化並延長患者擁有自理能力的時間。

本港現時至少有七名患者開始接受治療，整個療程為十八個月，每兩星期接受一次靜脈注射，每次需時約一小時。其中一名約八十歲婦人在接受治療前，經常出現重複提問、短期記憶模糊等症狀。她的女兒表示，婆婆至今接受了七次治療，期間沒有任何不適，睡眠質素亦有提升。

黃醫生提醒，患者在接受治療期間需要配合非藥物治療，並定時接受磁力共振檢查，密切監察有沒有腦水腫及腦微出血風險等副作用。

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