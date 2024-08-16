失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病

失眠困擾許多都市人，然而背後的成因可能非常複雜，更有機會是因情緒病而引發，如未有對症下藥，患者或會跌入惡性循環，加劇失眠及負面情緒。有精神科專科醫生提醒情緒病患者，過度服用安眠藥或會造成依賴並衍生戒斷症狀，建議他們可因應病情，選擇能同時處理失眠及情緒問題的藥物，「治標又治本」地根治問題。

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精神科專科醫生林震指出，導致失眠的原因眾多，部份個案可能是因生活日夜顛倒，生理時鐘出現問題所致；然而，失眠也可以是抑鬱症的其中一種病徵，尤其當患者感到壓力時，腦內的神經傳遞物質例如血清素、多巴胺、去甲腎上腺素及褪黑色素等分泌失調，便會引發情緒反應，除了使患者難以入眠，更會出現容易睡醒及早醒等情況。

自行使用安眠藥 可令問題惡化

很多時候，失眠人士會自行服用安眠藥，期望改善睡眠問題，然而對於抑鬱症患者來說，這可能既不治標，也不治本。林醫生解釋，安眠藥只能改善失眠這個病徵，至於其他抑鬱症病徵，包括負面情緒、對事物失去興趣、沒有動力，感到疲倦及集中力下降等，不會有任何改善︰「反而部份患者服用安眠藥一段時間後，有機會出現上癮現象，一旦停止用藥，便會出現手震、流汗、頭痛及心跳加速等戒斷症狀，令失眠問題惡化。」

林醫生表示，曾有一名夜班工作的患者，因生理時鐘被打亂而需服用安眠藥才能入眠，無奈睡眠質素沒甚改善，最終需要同時服用數種安眠藥。醫生仔細問症之下，發現該名患者原來因為工作及家庭問題而承受龐大壓力，一直患有抑鬱症而不自知。最終，對方需接受抑鬱症的治療，並且逐步戒掉服用安眠藥的習慣。

褪黑色素類藥物 雙管齊下改善睡眠與情緒

林醫生認為，為失眠患者對症下藥是非常重要，一般而言，如經診斷後發現失眠與情緒問題無關，通常在改善睡眠衛生與生活作息習慣後，失眠情況都能得到不同程度的改善；相反，若經臨床診斷，發現失眠是由情緒病引起，則需選用合適藥物，務求同時處理到情緒病及失眠問題。剛才提及，情緒病是源於大腦的神經傳遞物質分泌失調，治療的理念就是調節這些物質，當它們的水平回復平衡，病徵便會消失。

針對同時有失眠及情緒病問題的個案，林醫生指可以選擇一些同時有助睡眠及抗抑鬱的藥物，例如透過調節褪黑色素或其他神經傳遞物質，從而改善病人的生理作息，有抗抑鬱的效果之餘，同時亦能幫助睡眠，雙管齊下地幫助患者改善情緒與睡眠情況。

林震醫生提醒，情緒病包括抑鬱症及焦慮症的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

▲ 精神科專科醫生林震

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