蘇姍心臟三條大動脈全塞　「通波仔」手術期間爆血管大難不死

▲ 蘇姍（Suzan）接受鍾慧冰的網上節目訪問。

著名酒廊歌手蘇姍（Suzan）早前鍾慧冰的網上節目《冰姐的花樣人生》訪問，席間蘇姍疫情期間驗身時發現心臟血管栓塞，進行手術時更發現驚險事！

現年67歲的蘇姍一直注意身體健康，愛運動之餘，又每兩年驗身一次，某次入院做身體檢查時，發現心臟有三條大動脈血管阻塞指數達七成，要立即安排做手術，由於手術費昂貴，她又沒有購買醫療保險，決定去公立醫院求醫。

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發病前沒特別病徵

蘇姍更說沒有特別病徵：「冇感覺、冇痛，因為我係先天性。」起初她覺心口有點「翳住」以及胃酸倒流的感覺，估不到那麼嚴重。

她起初以為公立醫院做手術免費，怎料醫生告之她：「你預十幾萬啦」，由於不想延誤醫治，她決定另找醫院進行微創手術。

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進行手術期間爆血管

只有手部麻醉的她起初只感到有點不精神，其後醫生突安排蘇姍提早開刀，只因她心臟病發。醫院更即時致電給蘇姍丈夫，可惜沒有人接聽。

她說：「佢以為係叫借錢嗰啲銀行，以為騙子，又唔聽電話喎！」她續說：「因為原來我心臟病發，爆血管，跟住肺炎，醫生要佢簽紙呀，醫生問我可唔可以等十幾分鐘。」

蘇姍一直祈禱，更想到若她離世，擔心身處美國的女兒不知家傳之寶在哪。

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跟女兒視像見面時噴血

其後蘇姍被送入了ICU，醫護人員安排她跟身在美國的女兒視像見面：「一路同佢講，一路噴血囉。因為肝係識自我修補，但肺係唔識，我要分享就係原來你有痰一定要吐出嚟，因為我做治療都要有個儀器呢，有個膠波，佢要你吸，將你個肺功能提高，等你可以吐晒你啲血同痰。」

最後蘇珊昏迷了幾天才醒來，她更寄語大家要記得定期做身體檢查。

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