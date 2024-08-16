娛圈喜事丨譚杏藍晒巨鑽宣布榮升人妻　曾與ToNick恆仔拍拖十年

▲ 譚杏藍宣布做人妻喜訊

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）與拍拖10年的譚杏藍（小花）在去年2月尾分手，而小花在半年後公布有新戀情，而現任男友Ronald乃是彼此相識多年的朋友。

ToNick主音恆仔抑鬱前度小花成眾矢之的 譚杏藍IG發文回應網民指摘

宣布做人妻

今日（8月16日）小花在網上宣布喜訊，將「升呢」做人妻，她晒出手上巨型鑽戒，並寫下「Thank you & YES，餘生還請繼續多多指教。」

二人身處日本長野的諏訪湖，見小花穿上和服，與Ronald欣賞湖上花火大會，在這個浪漫的環境下Ronald向小花求婚，浪漫至極。

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小花曾被指「派帽」

其實在今年二月，恆仔曾在社交平台發文稱去年歷情變及喪父情緒備受困擾，患抑鬱甚至曾有輕生念頭。此文後出後，小花成眾矢之的，大批網民到她的個人社交平台留言怒罵，甚至指小花當年「派帽」。

不過當時小花表示問心無愧，並表示「10年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局。過往交往的日子，付出從來不問回報。」

至於Ronald亦被揭為Youtuber小影（黃亦禧）前度，而Ronald與小影甚至曾訂婚。

現時各人也有新生活，總之大家幸福快樂！

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