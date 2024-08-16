台灣地震｜台灣花蓮海域發生6.3級地震　氣象署：未來3日恐有5.5級餘震【附自救保命3動作】

▲ 台灣花蓮海域發生6.3級地震，氣象署指未來3日或有5.5級餘震。

【台灣地震/花蓮地震/地震/遊台注意/避難】台灣今日（16日）早上7時35分發生6.3級地震。據中央氣象署資訊，震央位於花蓮縣對出34.2公里的台灣東部海域，地震深度9.7公里，全台多地有明顯震感，台北有建築物搖晃。當局判斷，此次地震與今年4月的花蓮地震無關，不過震央為「地震好發區」，不排除還會有規模5.5餘震發生，提醒民眾未來3天內多加注意。

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台灣地震｜花蓮對出海域發生6.3級地震

昨日（15日）下午5時6分，台灣宜蘭縣政府南南東方38.3公里發生5.7級有感地震，震央位於宜蘭縣近海，地震深度9.0公里。相隔不到24小時，花蓮縣對出海域今早7時35分發生6.3級地震。當地氣象部門向台北等12個縣市發出警報。

▲ 中央氣象署不排除未來3日會有5.5級餘震。（中央氣象署網站截圖）

台灣地震｜全台有震感 建築物晃動

地震發生時，花蓮鯉魚潭的監控鏡頭劇烈搖晃超過30秒；花蓮有住宅的電梯故障，2名居民被困，由消防救出，所幸未有受傷。台北有建築物搖晃，暫未有傷亡報告，不少民眾在社交平台上表示有明顯震感，台北捷運全線列車一度減速行駛，檢查路軌狀況後，恢復正常。而在台中，一對前往霧峰區亞大醫院上班的夫妻，駕車途徑中彰大橋時，感受到劇烈搖晃，他們前方的貨車左右搖擺。

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台灣地震｜未來3日或有5.5級餘震

台灣中央氣象署指出，地震屬於極淺層，判斷與4月30日的花蓮地震無關，不過震央為「地震好發區」，按照過往紀錄，每隔3到5年就會地震，並以6級以上的地震居多，不排除還會有規模5.5級的餘震發生，提醒民眾未來3天內多加注意。

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宜蘭縣防災資訊網曾分享「地震避難三原則」，提醒民眾在地震發生時，應以3個動作保護自己安全，減低受傷風險，3個動作分別是「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」。

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防災資訊網亦提醒，平時應多進行地震避難演練，提醒即時應變能力，萬一地震發生時，就可以快速反應，保護自己。另外，建議與家人討論地震前的準備事項，包括固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等。做好了準備，地震來時才能降低災害損失並減少受傷之機會。

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