盈盈樂樂︱盈盈克服9年前流產高齡誕龍鳳胎　4大原因居港熊貓難懷孕 

▲ 盈盈樂樂造「熊」成功，要做新手爸媽了！

【盈盈樂樂/大熊貓/海洋公園/新手爸媽/熊貓BB/熊貓】首對港產熊貓BB出世！盈盈昨日（15日）凌晨誕下龍鳳胎，盈盈是有紀錄以來最年長初次成功生B的大熊貓，回顧牠的懷孕之路，2007年來港，奮戰了足足17年！2015年更曾流產，當時有專家稱胎兒被母體吸收，究竟居港大熊貓為什麼開枝散葉這麼困難？原來有4大原因！

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盈盈和樂樂今年3月在海洋公園成功完成自然交配。直到本月11日透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。昨日（15日）凌晨平安誕下龍鳳胎，全城慶祝香港大喜事！

▲ 終於完成傳宗接代，盈盈樂樂可以食番餐「安樂茶飯」。(海洋公園資料圖片)

盈盈和樂樂是第二批來港的大熊貓，首批的安安佳佳都未能在港成功繁殖，本身熊貓懷孕已非常困難，在港更是難上加難，因有4大原因！

盈盈樂樂︱多次交配食白果

當年安安和佳佳來港後擦不出愛火，加上佳佳則由於年事已高，而年輕一截的安安有時更會發脾氣「打老公」佳佳，所以最後園方都放棄此計劃。而盈盈樂樂在2007年來港後，多次嘗試交配都食白果，在2015年曾成功懷孕，但最後胎兒被母體吸收，最終流產。

盈盈樂樂︱大熊貓擇偶條件嚴格發情期短

四川都江堰大熊貓基地飼養員曾表示，大熊貓擇偶條件相當嚴格，較「高質」的雌性熊貓會有多於一個追求者，牠們會透過觀察雄性熊貓倒立去廁所，去測試對方的體能，「射程」越高體能越好。即使有發情行為，也不代表一定成功，因為熊貓發情期較其他動物短，每年只有1至3天，錯過的話便要下年再試。

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盈盈樂樂︱視力不佳播放「熊貓AV」都沒用

大熊貓難以自然繁殖，所以飼養員都花了不少心思，包括從小訓練牠們起身拿取食物，鍛煉後腿肌肉令交配時更順利，另外又播放「愛情動作片」的「熊貓AV」，但因為熊貓視力不佳，所以看完後分分鐘都吸收不到性知識。

盈盈樂樂︱圈養活動量少影響性慾 擇偶冇得揀

香港圈養的大熊貓活動量較少，影響性慾，四川省林業和草原局猜測，可能是因為香港大熊貓數量少，沒有其他「靚仔」、「靚女」可選擇，而本身熊貓擇偶條件嚴格，不會隨便就「上馬」，即使被安排作一對也未必日久生情，難以投放情感。亦有說法認為四川的氣候和環境，比濕熱的香港更適合大熊貓長居及懷孕。

▲ 大熊貓盈盈和樂樂於昨日凌晨誕下一對龍鳳胎，（左）雙胞胎姊、（右）雙胞胎弟。(海洋公園圖片)

盈盈樂樂︱2015年流產成因仍是個「謎」

2015年，當年10歲的盈盈初次懷孕，當年兩位四川大熊貓專家亦專程到港，協助提供產前同產後護理。大家一齊送上祝福，希望盈盈為香港誕下首隻大熊貓BB！可惜最終胎兒停止發育，證實被母體吸收，而成因至今仍是個「謎」。

盈盈樂樂︱人手不足難分析母體吸收成因



大熊貓胎兒被母體吸收的原因至今未明，臥龍中國保護大熊貓研究中心王承東曾表示，因收集數據分析上存在困難。因工作人員要長時間收集超聲波數據，又需訓練大熊貓接受檢驗，再配合人力及資源，所以難分析成因

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