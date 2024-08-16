食用安全丨女子食西瓜致休克敗血症 送院證感染沙門氏菌 專家教5招處理西瓜

【西瓜/腹瀉/沙門氏菌/急性腸胃炎/敗血症】食西瓜注意！內地一名女子早前將食剩的西瓜放入雪櫃，翌日接著拿出來食後，竟出現嚴重腹痛腹瀉的症狀，送院後更出現休克高燒情況，最終經過檢查，證實她感染了沙門氏菌引致急性腸胃炎和敗血症。慶幸，搶救及時，女子現已脫離危險期。

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綜合內地傳媒報道，福建福州一名姓陳女子將將食剩的西瓜放入雪櫃，隔天接著吃，沒多久便出現嚴重腹痛腹瀉，而且已持續4天，排出的大便均是稀水式的。當她被送到醫院時，意識已神智不清並出現休克，更高燒至40.2℃。慶幸，搶救及時，女子現已脫離危險期。而經檢查，懷疑她是因食用變壞的西瓜致感染了沙門氏菌，從而誘發急性腸胃炎和敗血症。

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5招安全處理西瓜

有「無毒教母」之稱的台灣毒物科護士譚敦慈過去在《健康2.0-明欣醫聊事》便指出西瓜即使表面有蓋上保鮮紙，細菌仍有機會開始滋生。故此，她分享5招正確處理西瓜，有助防止食物中毒及細菌感染：

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易受污染的食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。

另外，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。

可受污的食物例子如下：

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沙門氏菌食物中毒徵狀

食安中心指出，約有2000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：