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法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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孟希璘表現愈來愈好。

【孟希璘 / 法證先鋒 / 罕見病】孟希璘（Ball）在TVB新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演經理人可樂有不少發揮機會，雖然她一方面經常Part住老細娜娜（蔣祖曼飾）唱雙簧、感情好兼默契足；但另一方面又因欠細心，經常激到娜娜生蝦咁跳，這位烏龍經理人可樂十分可愛。

其實孟希璘生於演藝世家，父親是邵氏演員兼憑《暗戰2》奪金馬獎最佳動作設計的孟龍，二伯父是已故著名動作指導及演員孟海，大姑媽孟秋也是一名武打演員。所以孟希璘自小在邵氏宿舍長大。

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法證先鋒VI丨患風濕免疫系統病

孟希璘在18歲往四川師範大學電影電視學院修讀編劇及導演系學士課程，在2017年考入第29期無綫電視藝員訓練班，畢業後成為TVB演員，原名孟苑榕的她亦在該年改名為孟希璘。

她最初令觀眾留下印象，是在2020年於《十八年後的終極告白》飾演同性戀售貨員蔡慧蘭（Jackie），到後來《愛‧回家之開心速遞》演Laptop成功入屋。

其實孟希璘在熒幕上十分活潑，甚至時有一些動作武打演出，但其實她在15歲發現患風濕免疫系統病（雷諾氏綜合病），關節長期腫痛經常發熱，會膊頭痛、麻痺至舉不起雙手，甚至有時發病更痛得整天都不能動。

孟希璘父女。（經濟日報圖片）

法證先鋒VI丨嚴重影響日常生活

她在4年前曾接受TOPick專訪時稱：「我這個罕見病是天生，與基因突變有關，比癌症更難醫，初時西醫指要月花5位數的醫藥費，所以我沒有考慮。之後看了超過20個醫生，都說無得醫。」

孟希璘坦言當時的心情非常難受：「曾經感到很絕望，患病的3至4年間都沒有起色，白血球數值一直不正常，首10年的情況更是每況愈下，嚴重影響日常生活，連筷子也拿不起，最壞情況是30歲便要坐輪椅，40歲便會死亡。」

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法證先鋒VI丨爸爸貼身照顧

而孟希璘現在33歲，即是已拆了當年醫生半個招牌。她可以改變命運，有幸家人從來未有放棄，而且爸爸孟龍貼身照顧再加鼓勵，並一直為愛女四出尋找醫生。

直至2017年，她遇上中醫黃醫師：「那時本來行走不到，要卧床一整天，但吃了黃醫師開的藥後便可走動，而且一包藥只需20至30元，每天只需吃一次。遇到他後令我重拾希望，原來我都可以做正常人。」

另外，在去年孟希璘33歲生日時接受TOPick專訪，她當時豁達地稱：「一直都沒有將自己的病當作是焦點，或比平常人般更清楚和有決心去做想做的事，少了猶豫的過程，不會做令自己後悔的事。無論做甚麼也會找到享受之處，疲累的時候就享受一下跟同事之間的相處，時刻也可享受。」心態，決定境界。

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