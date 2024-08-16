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盈盈樂樂｜熊貓寶寶由出生到100天樣子變化　究竟黑眼圈是何時出現？

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

率先看看盈盈樂樂的雙胞胎將會是甚麼樣子！熊貓寶寶初生100天的樣子變化很驚人，每個階段也很可愛呢！

【大熊貓/盈盈樂樂/龍鳳胎/喜事/海洋公園】恭喜大熊貓盈盈樂樂！香港海洋公園昨晚宣佈盈盈於2024年8月15日，即是牠19歲生日的前一天，成功誕下首對香港出世的熊貓雙胞胎，雙喜臨門，認真可喜可賀！熊貓身為國寶，樣子可愛溫純，還有一對標誌性的黑眼圈，相信沒有人不喜歡牠們吧，大家又知道小熊貓由出生到100天的樣子變化嗎？牠們又是否一出生就有黑眼圈呢？

盈盈樂樂的一對寶貝於8月15日出世啦！

熊貓成長過程｜由出生第1日到100日的變化

網上流傅一條名為「大熊貓從出生到100天的變化」的影片，記錄了兩隻熊貓寶寶出生的成長過程，由第1日到100日，見到牠們樣子不斷變化，相當有趣。

初生時牠們體型嬌小、只有差不多一隻手掌的大小，全身呈粉紅色，身上有稀疏的白色毛髮，雙眼還未張開；到第3天大就可以看到眼斑陰影、5天大耳朵開始變黑，約7天大身體上的色斑陰影會慢慢顯現，這時黑眼圈還未明顯出現。

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到了大概10天大，身上的毛髮慢慢變長，黑眼圈範圍才開始擴大，耳朵上的黑毛也長出來了，15日大，基本上就明確見到熊貓寶寶的一對黑眼圈了！到了40天，基本上就是大熊貓的迷你版本，100天可以舉行「百日宴」時，牠們已經是活脫脫的大熊貓模樣了！

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熊貓成長過程｜網民：只有初生時拍過彩色照

換言之，熊貓的黑眼圈是半個月大左右出現，有網民打趣表示：「只有初生時拍過彩色照！」、「事實證明，睡得越多，黑眼圈越重」、「大熊貓成長就是一個不斷上色的過程」。在此祝福一對熊貓雙胞胎健康快樂成長！

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