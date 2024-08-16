  • 28°C
香港時間 : 2024816日 (五) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法證先鋒VI丨第6至10集劇情預告　星柏赴日尋寶英大學時網球隊隊友

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第5集劇集講到星柏等人解開沙井藏屍案的謎團，真相令人唏噓！

法證先鋒VI丨林盛斌感激監製邀任「搞笑擔當」　孟希璘連環NG獲黃宗澤暖心鼓勵

第6集 （19/8）

星柏往日本尋人，寶英的同學大煒找到其民宿的熟客，那人表示曾見過寶英。

網紅凌詩蕙接獲閨蜜楊慧冰的求救電話，趕至酒店房間，驚見床上躺著一具赤裸男屍，慧冰身上有不少傷痕。

死者是富家公子周榮添，慧冰被控謀殺，她堅稱自己被下藥施暴，但種種證據顯示她似是自願跟榮添上房。

書婷打算重操故業，從事珠寶設計。娜娜被前男友、大馬富家子李啟找到，李啟逼她返大馬。王靜相信慧冰沒有說謊，向程朗詢問有關迷姦藥物的資訊。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》

第7集 （20/8）

詩蕙探望慧冰，與她重組案情，及後往找俱樂部的酒保，請她為慧冰作證人。

佩清為周榮添解剖，找到其真正死因。星柏化驗慧冰當日在俱樂部喝的飲品，有所發現。

書婷經好友介紹，為富商馬志雲重新鑲嵌家傳寶石。

浩然等人到榮添的辦公室搜證，並且翻看榮添死亡當天在大堂的監控錄像，有重要發現。

有老伯在街上暈倒，佩清為他急救，此時在診所應診的冼陽接報也攜儀器趕往救人，二人合力救回老伯！

第8集 （21/8）

周榮添的合夥人盧永耀被發現在家中溺水死亡，但胸口出現不明瘀傷。法證部高級化驗師陶兆銘做實驗找出造成瘀傷的原因。

浩然等人另有發現，懷疑榮添、永耀之死殊不簡單！

警方接報一住宅單位發出惡臭，星柏等人發現屋主譚發夫婦已發脹的屍體，現場大門外被潑紅油追債，屋內發現炭爐，譚發則似是上吊身亡，懷疑因欠債而雙料自殺。

星柏前赴日本，往寶英曾就讀的大學找線索，發現存放圖書館的畢業紀念冊上，有人留言罵寶英。

第9集 （22/8）

佩清為譚發夫婦驗屍，查證二人死因；星柏等人發現在案發單位提取到兩組不知名人士的指紋。

王靜致電譚發身處外地的女兒，告之其父母的死訊，詎料……

浩然等人經過一番波折，找到譚發的印傭查問，得知屋內有大量現金和一隻名貴手錶不翼而飛。佩清約浩然、星柏到酒樓喝早茶，有意讓二人與冼陽見面。

警方在當舖找到譚發的手錶；星柏等人在勒死譚發的尼龍繩上有發現，證明譚發並非自殺。娜娜接連遭遇意外事故，懷疑有人對她不利。

第10集 （23/8）

星柏赴日本訪尋寶英大學時期的網球隊隊友，但只找到那人的丈夫。

星柏向他打探有關其妻曾失蹤的事情，得知一個意想不到的消息！浩然等找到偷了譚發手錶的人，對他進行盤問。

書婷無法出席陸運會，要託浩然陪曉明參賽，箇中另有原因。

曉明十分失望，浩然勸書婷多花時間陪伴曉明，書婷設法修補母子關係。在星柏幫忙下，大大縮窄疑兇的範圍；浩然、王靜回到譚發的單位，竟有重大發現，從而找到更多線索，譚發的死終於水落石出！

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注
15:30 2024/08/08
法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
20:03 2024/08/06
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 　Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】
16:19 2024/08/09
香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 　Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】

你可能感興趣

法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注
15:30 2024/08/08
法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
20:03 2024/08/06
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 　Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】
16:19 2024/08/09
香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 　Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】
法證先鋒 電視劇 TVB

最高瀏覽

西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治