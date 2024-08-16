法證先鋒VI丨第6至10集劇情預告　星柏赴日尋寶英大學時網球隊隊友

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第5集劇集講到星柏等人解開沙井藏屍案的謎團，真相令人唏噓！

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第6集 （19/8）

星柏往日本尋人，寶英的同學大煒找到其民宿的熟客，那人表示曾見過寶英。

網紅凌詩蕙接獲閨蜜楊慧冰的求救電話，趕至酒店房間，驚見床上躺著一具赤裸男屍，慧冰身上有不少傷痕。

死者是富家公子周榮添，慧冰被控謀殺，她堅稱自己被下藥施暴，但種種證據顯示她似是自願跟榮添上房。

書婷打算重操故業，從事珠寶設計。娜娜被前男友、大馬富家子李啟找到，李啟逼她返大馬。王靜相信慧冰沒有說謊，向程朗詢問有關迷姦藥物的資訊。

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

第7集 （20/8）

詩蕙探望慧冰，與她重組案情，及後往找俱樂部的酒保，請她為慧冰作證人。

佩清為周榮添解剖，找到其真正死因。星柏化驗慧冰當日在俱樂部喝的飲品，有所發現。

書婷經好友介紹，為富商馬志雲重新鑲嵌家傳寶石。

浩然等人到榮添的辦公室搜證，並且翻看榮添死亡當天在大堂的監控錄像，有重要發現。

有老伯在街上暈倒，佩清為他急救，此時在診所應診的冼陽接報也攜儀器趕往救人，二人合力救回老伯！

第8集 （21/8）

周榮添的合夥人盧永耀被發現在家中溺水死亡，但胸口出現不明瘀傷。法證部高級化驗師陶兆銘做實驗找出造成瘀傷的原因。

浩然等人另有發現，懷疑榮添、永耀之死殊不簡單！

警方接報一住宅單位發出惡臭，星柏等人發現屋主譚發夫婦已發脹的屍體，現場大門外被潑紅油追債，屋內發現炭爐，譚發則似是上吊身亡，懷疑因欠債而雙料自殺。

星柏前赴日本，往寶英曾就讀的大學找線索，發現存放圖書館的畢業紀念冊上，有人留言罵寶英。

第9集 （22/8）

佩清為譚發夫婦驗屍，查證二人死因；星柏等人發現在案發單位提取到兩組不知名人士的指紋。

王靜致電譚發身處外地的女兒，告之其父母的死訊，詎料……

浩然等人經過一番波折，找到譚發的印傭查問，得知屋內有大量現金和一隻名貴手錶不翼而飛。佩清約浩然、星柏到酒樓喝早茶，有意讓二人與冼陽見面。

警方在當舖找到譚發的手錶；星柏等人在勒死譚發的尼龍繩上有發現，證明譚發並非自殺。娜娜接連遭遇意外事故，懷疑有人對她不利。

第10集 （23/8）

星柏赴日本訪尋寶英大學時期的網球隊隊友，但只找到那人的丈夫。

星柏向他打探有關其妻曾失蹤的事情，得知一個意想不到的消息！浩然等找到偷了譚發手錶的人，對他進行盤問。

書婷無法出席陸運會，要託浩然陪曉明參賽，箇中另有原因。

曉明十分失望，浩然勸書婷多花時間陪伴曉明，書婷設法修補母子關係。在星柏幫忙下，大大縮窄疑兇的範圍；浩然、王靜回到譚發的單位，竟有重大發現，從而找到更多線索，譚發的死終於水落石出！

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