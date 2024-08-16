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盈盈樂樂︱來港17年誕龍鳳胎組4口之家 盈盈樂樂象徵香港繁榮歡樂

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「樂樂」和「盈盈」兩個名字象徵香港繁榮歡樂，經濟豐盈。

【盈盈樂樂/大熊貓/海洋公園/新手爸媽/熊貓BB/熊貓】首對港產熊貓BB出世！大熊貓盈盈昨日（15日）凌晨誕下龍鳳胎，與樂樂組成幸福四口之家。樂樂、盈盈來來港居住17年，牠們原本不叫盈盈、樂樂，牠們的名字有甚麽特別含義呢？

樂樂、盈盈當年來港時，他們的代號是雄性大熊貓606和雌性大熊貓610。民政事務局繼而舉辦大熊貓命名活動，共收到1.3萬份參加表格，每名參加者為建議一對名字。撇除重覆名字，政府共收集到6,700對名字。按统計顯示，「樂樂」是最多參加者鍾愛的名字，超過1,000位參加者提議「樂樂」，七成建議作為雄性大熊貓的命字，而餘下三成則以此命名雌性大熊貓。

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綜合參加者和評審團的意見，「樂」是快樂、歡悅、樂觀的意思，十分貼合雄性大熊貓606活潑可愛的性格。評審團一致選出「樂樂」為雄性大熊貓的名字後，便進而挑選雌性大熊貓的名字。在芸芸多過150個選配「樂樂」的雌性大熊貓名字中，評審團認為 「盈盈」是最佳配搭。「盈」是圓滿、豐盈的意思，代表女性獨有的氣質，切合雌性大熊貓610溫柔文靜的美態。

政府當年表示，「樂樂」和「盈盈」兩個名字象徵香港繁榮歡樂，經濟豐盈。不知道一對大熊貓BB又會叫乜名呢？

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