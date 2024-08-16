「數碼娛樂領袖論壇 2024」明日正式登場 50 種體驗活動，60 位重磅嘉賓 帶你探索人工智能旅程

數碼港年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2024」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF），將於 8 月 16 日至 18 日一連三天假數碼港舉行。DELF 2024 以「想像遊樂園：人工智能驅動 Web 3.0 娛樂創新」為主題，屆時將設有「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」及「藝術與文化」四大主題，展覽近 50 種體驗活動，包括行業論壇、互動體驗專區、工作坊以及比賽，讓市民置身充滿創新性的人工智能夏日嘉年華，亦是暑假期間的活動好去處。

DELF 2024 首日將進行開幕典禮，由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波，大紫荊勳賢，GBS，MH，JP、香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉，JP、以及數碼港主席陳細明，BBS，JP 擔任主禮嘉賓。當日更有由多達 60 位數碼娛樂界翹楚呈獻逾 20 場主題討論及演講。他們分別來自微軟、思科、阿里巴巴、百度、富士康、小紅書、Dell、NVIDIA、BytePlus、Meta、teamLab、9GAG & Memeland、ESRI、天下一旗下 FATface 等企業，覆蓋智慧娛樂、生成式 AI、高效能運算 （HPC）、夜經濟、體育娛樂及微娛樂等專題討論。除此之外，更有元宇宙項目 Meet48 舉行香港線下 選秀活動。

至於第二及第三日（8 月 17 日及 18 日），活動現場亦設有多個具互動性及個性化的娛樂及智慧生活體驗，包括 AI 互動工作坊、機械人編程、飛行模擬、遊戲開發、混音等主題，以及眾多精彩紛呈的表演和比賽，當中有 AI Everywhere 機械人電競邀請賽2024（大灣區）、智慧香港扶輪社樂齡電競錦標賽暨體驗日、From Player to Page 英文寫作比賽、香港遊戲創作協會比賽、NEXX 數碼娛樂領袖獎項頒獎禮等。一連三天的數碼娛樂盛宴，期待你的參與！

更多關於 DELF2024 及演講嘉賓陣容的詳情，請瀏覽：http://delf.cyberport.hk/。

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關於數碼港

數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過 2,000 間社群企業，包括超過 900 間駐園區及超過 1,100 間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是以創新科技為數字經濟及智慧城市發展注入新動力，引領企業聯通海内外市場。數碼港透過培育創新科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地、内地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技推行數碼轉型，推動新經濟與傳統經濟融合。 詳情請瀏覽: www.cyberport.hk