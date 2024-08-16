胰臟癌｜女子用168斷食法成功瘦身　出現2大症狀揭患胰臟癌7個月後病逝

【168斷食／斷食法／癌王／胰臟癌／減肥／瘦身】不少人都會依靠運動，配合飲食調整進行減肥計畫，而「168斷食法」就是近年其中一個熱門飲食法。有台灣醫學專家分享案例，有名婦人透過「168斷食法」減肥，雖然幾個月後成功減重，但期間經常出現臉色蒼白、噁心等情況，求醫檢查發現已患上有「癌王」之稱的胰臟癌，最終在治療7個月後就離世。

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婦人成功減肥卻患「癌王」

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在健康節目《健康晚點名》分享案例，一名婦人透過「168斷食法」減肥，執行了3至4個月後覺得瘦身有成，體重明顯下降，但同時經常出現莫名噁心感、臉色蒼白等症狀。婦人其後決定到院求醫，經抽血檢查，發現其癌症指數「CA19-9」數值非常高，醫生隨即為她進行超聲波掃描，結果顯示婦人患上胰臟癌，並有癌細胞轉移至肝臟的情形。

劉博仁續指，由於婦人已有肝臟轉移情況，後續治療主要以免疫療法為主，但遺憾地，她仍在7個月後病逝。他表示：

胰臟癌有「癌王」之稱，其實不容易發現。如果被發現後有併發肝臟或遠端轉移，癒後通常都不好。

劉博仁強調，就算有透過運動和飲食調整幫助養，並把體重控制得很好，一旦出現臉色蒼白、食慾下降等症狀，加上體重在短時間內快速減少4至6公斤，都有機會是罹癌警號，提醒大家務必要提高警覺。

10大罹癌徵兆

劉博仁在節目中亦指出，生活上有10大罹癌徵兆，提醒大家要多留意身體各種大大小小的異常狀況，有懷疑就請盡早求醫診斷：

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根據香港防癌會資料，現時醫學界視「CA19-9」數值為跟進胰臟癌病人病情的最有效腫瘤標記，當初診時發現數值已達高位，即表示胰臟癌已屬晚期，但「CA19-9」無法探測出早期胰臟癌或其他癌症；而當「CA19-9」數值有持續上升跡象，即代表病者有大機會出現胃癌、膽管癌或非癌症疾病如胰臟炎等病症。

同場加映：

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胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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高糖食物增胰臟癌風險

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