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抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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前港姐吳文忻癌症復發！

【乳癌／吳忻熹／吳文忻／復發/第三期/擴散至淋巴/香港小姐季軍】1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早年已淡出娛圈，2011年跟金融才俊陳劍陵結婚後誕下兩名女兒，專心照顧家庭。早前，吳文忻接受媒體訪問時公開患上乳癌的消息。

兩年前吳文忻於美容院通淋巴時，美容師告之她左胸有硬塊，最終確診乳癌，當時她立即進行手術將癌細胞切除，雖然醫生建議做化療，惟她當時沒有接受，連電療亦沒有，只是半年覆診一次。

星二代｜前港姐季軍吳忻熹兩女遺傳靚基因+演藝天份　文武雙全讀呢間私立名校

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【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容

吳文忻患癌丨乳癌復發第三期

吳文忻於訪談中稱當時的癌腫瘤約2.5cm，進行手術後胸部也不對稱，及至今年她乳癌復發，腫瘤達5至6cm，三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療以及免疫治療。

確診癌症後吳文忻只告之丈夫，起初連雙親以及愛女也不知道，最終她鼓起勇氣積極面對，當她跟女兒解釋病情時，大女非常懂事，令吳文忻感安慰。

已進行第二次化療的吳文忻跟媒體稱要接受8個療程，待完成完手術之後，再進行9次免疫治療療程，雖然抗癌路不易走，惟吳文忻積極面對！

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