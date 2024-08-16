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周末好去處｜香港電車聯乘1664啤酒　免費叮叮河遊港島地標

親子好去處

撰文： 王茵芸

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

為慶祝香港電車邁進120周年的重要里程碑，香港電車早前找來找來同樣土生土長的本地動畫角色「麥兜」，以「處處有你 叮叮與你」為題，邀請大家參加一連串慶祝活動。

1664啤酒便包下一架古董「叮叮」，於本週末免費載市民遊叮叮河，有啤酒飲之餘、還有pairing美食，活動開放預約10幾分鐘就爆滿。

記者日前試坐免費遊叮叮路線，此路線來回屈地街和銅鑼灣，沿途經過好多經典路標，例如中環的立法會大樓、灣仔的和昌大押等等，在銅鑼灣更巧遇麥太＆麥兜！

120號電車

香港第1輛戰後電車為120號，於1949年10月投入服務至1991年。現時每日不定時、無固定路綫行走的120號電車則是部分車件為舊物的仿古版。懷舊的車身加上懷舊廣告，每行駛在街頭必引起注目。

香港電車慶祝120周年，當然少不得由目前最經典的它來擔任主角，車身更換上新衣，麥兜、麥太、校長、Miss Chan 齊齊現身，歡樂十足。

本地動畫角色「麥兜」以「處處有你 叮叮與你」現身

120號電車今年推出120主題專綫的體驗，包括叮叮歷史遊、叮叮想當年、叮住黎傾、叮叮影廊、叮叮噹噹、叮叮「港」食 、叮叮「港」玩及豆叮遊覽團，讓訪客可以記錄不一樣的旅程。

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