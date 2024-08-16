  • 28°C
香港時間 : 2024816日 (五) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

垃圾屋︱日本女網紅直播曝光「垃圾屋」　數百隻蟲爬行傳惡臭欠百萬租金

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本女網紅直播曝光「垃圾屋」　數百隻蟲爬行傳惡臭欠百萬租金

【垃圾屋/日本網紅/抖音/欠租/惡臭/網絡熱話】太噁心！日本一名女網紅近日在TikTok上傳了一則煮咖喱飯的影片，曝光了住處環境。網民驚見屋内極度髒亂，幾乎被各種垃圾填滿，還有密密麻麻的蟲子四處爬行；惟女網紅本人似乎毫不在意。據悉，該名女網紅至今已欠下百萬日圓的租金，房間的惡臭對鄰居造成嚴重滋擾，房東曾數次驅趕她，但她竟反口指責房東態度惡劣，繼續「垃圾屋」的生活。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

日本女網紅「最強ちゃん」在TikTok有17萬粉絲，主要更新日常生活影片。近日，她上傳了一則煮咖喱飯的影片，在鏡頭前展示煮食材料包括洋蔥、胡蘿蔔、雞肉及米飯，接著開始料理。但在影片中，「最強ちゃん」曝光的住處環境令人震驚不已——垃圾堆滿整個空間，甚至有數百隻蟲在四處爬行；而「最強ちゃん」全程毫不在乎，切胡蘿蔔時也沒用砧板，僅是用手握住，就直接用刀削下來，丟進有污漬的鍋裡，感覺她對這種情況已習以為常。

點擊圖片放大
+5
+4

對此境況，網民紛紛表示倒胃口：「太驚人了」、「真是最強的噁心」、「強烈建議儘快進行房屋清潔」。

惡臭擾民欠百萬房租遭驅趕 反斥房東態度差

據悉，「最強ちゃん」住在東京一所公寓内，但她已經超過1年半沒有支付房租，累計欠下100萬日圓租金。除了房間變成「垃圾屋」，還有傳言指她的冷氣已經壞了3年，居住環境相當惡劣。

點擊圖片放大
+7
+6

而房間惡臭的問題更滋擾鄰居，從「最強ちゃん」在社交平台X上發佈的帖文可見，房東已經多次要求她處理惡臭問題及辦理住處，指因為「垃圾屋」造成蟲害，鄰里物業都沒辦法出租，樓下店鋪也屢次投訴。但她都不予理會，甚至還對房東的態度感到不滿，公開對話公審斥責房東警告她將會「換鎖」驅趕、要求她不要打開門、不要倒垃圾在走廊的言論「太糟了」。不過這並沒有獲得網民的同情與支持，反被教育：「你難道還不明白，你在讓全世界難堪嗎？」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

孤獨死︱日本逾千年輕人「孤獨死」6成家中離世最細15歲　29歲教師：我活得像個死人
17:31 2024/07/23
孤獨死︱日本逾千年輕人「孤獨死」6成家中離世最細15歲　29歲教師：我活得像個死人
無良旅客｜中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋　謊報2人入住變逾10人　房東睇CCTV怒揭惡行
11:00 2024/02/09
無良旅客｜中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋　謊報2人入住變逾10人　房東睇CCTV怒揭惡行
床蝨危機｜沙角邨垃圾屋禍延鄰居　累全層有床蝨　住對面母子被咬足1年如陷地獄
18:56 2023/12/15
床蝨危機｜沙角邨垃圾屋禍延鄰居　累全層有床蝨　住對面母子被咬足1年如陷地獄

你可能感興趣

孤獨死︱日本逾千年輕人「孤獨死」6成家中離世最細15歲　29歲教師：我活得像個死人
17:31 2024/07/23
孤獨死︱日本逾千年輕人「孤獨死」6成家中離世最細15歲　29歲教師：我活得像個死人
無良旅客｜中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋　謊報2人入住變逾10人　房東睇CCTV怒揭惡行
11:00 2024/02/09
無良旅客｜中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋　謊報2人入住變逾10人　房東睇CCTV怒揭惡行
床蝨危機｜沙角邨垃圾屋禍延鄰居　累全層有床蝨　住對面母子被咬足1年如陷地獄
18:56 2023/12/15
床蝨危機｜沙角邨垃圾屋禍延鄰居　累全層有床蝨　住對面母子被咬足1年如陷地獄
網絡熱話 健康問題 網紅 抖音 日本

最高瀏覽

西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治