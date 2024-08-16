垃圾屋︱日本女網紅直播曝光「垃圾屋」　數百隻蟲爬行傳惡臭欠百萬租金

▲ 日本女網紅直播曝光「垃圾屋」 數百隻蟲爬行傳惡臭欠百萬租金

【垃圾屋/日本網紅/抖音/欠租/惡臭/網絡熱話】太噁心！日本一名女網紅近日在TikTok上傳了一則煮咖喱飯的影片，曝光了住處環境。網民驚見屋内極度髒亂，幾乎被各種垃圾填滿，還有密密麻麻的蟲子四處爬行；惟女網紅本人似乎毫不在意。據悉，該名女網紅至今已欠下百萬日圓的租金，房間的惡臭對鄰居造成嚴重滋擾，房東曾數次驅趕她，但她竟反口指責房東態度惡劣，繼續「垃圾屋」的生活。

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日本女網紅「最強ちゃん」在TikTok有17萬粉絲，主要更新日常生活影片。近日，她上傳了一則煮咖喱飯的影片，在鏡頭前展示煮食材料包括洋蔥、胡蘿蔔、雞肉及米飯，接著開始料理。但在影片中，「最強ちゃん」曝光的住處環境令人震驚不已——垃圾堆滿整個空間，甚至有數百隻蟲在四處爬行；而「最強ちゃん」全程毫不在乎，切胡蘿蔔時也沒用砧板，僅是用手握住，就直接用刀削下來，丟進有污漬的鍋裡，感覺她對這種情況已習以為常。

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對此境況，網民紛紛表示倒胃口：「太驚人了」、「真是最強的噁心」、「強烈建議儘快進行房屋清潔」。

惡臭擾民欠百萬房租遭驅趕 反斥房東態度差

據悉，「最強ちゃん」住在東京一所公寓内，但她已經超過1年半沒有支付房租，累計欠下100萬日圓租金。除了房間變成「垃圾屋」，還有傳言指她的冷氣已經壞了3年，居住環境相當惡劣。

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而房間惡臭的問題更滋擾鄰居，從「最強ちゃん」在社交平台X上發佈的帖文可見，房東已經多次要求她處理惡臭問題及辦理住處，指因為「垃圾屋」造成蟲害，鄰里物業都沒辦法出租，樓下店鋪也屢次投訴。但她都不予理會，甚至還對房東的態度感到不滿，公開對話公審斥責房東警告她將會「換鎖」驅趕、要求她不要打開門、不要倒垃圾在走廊的言論「太糟了」。不過這並沒有獲得網民的同情與支持，反被教育：「你難道還不明白，你在讓全世界難堪嗎？」。

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