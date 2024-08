街頭騙案｜元朗「大師黨」橫行 周街派「觀音牌」開呢個價　機智網民教路1招擊退騙徒

▲ 有港女分享在元朗街頭遇上「大師黨」騙徒的經歷,指對方派發「觀音牌」之後向人收錢。

【詐騙/街頭騙案/騙徒/大師黨/觀音牌/元朗】街頭騙案手法層出不窮,近日有港女在網上分享經歷,指在元朗街頭遇到2名女子派發「觀音牌」並開口要錢,事件引起網民關注,隨即有人爆料表示也有採相同做法的男子經常在茶樓食肆等地出沒,亦有人分享自己過往在遊客區遇上騙徒的事蹟,並指自己亮出「最厲害武器」成功將對方嚇走。

最新影片:

事主日前在Facebook社團「盡在元朗」上載照片分享事件,表示自己在元朗街頭遇上詐騙:「呢個綠色衫女人帶住一個藍色衫既女人,然後送個觀音牌比你話你知呢個係大師,你接咗個牌之後叫你比$20大師......你話無錢佢即刻收返個牌」,感嘆「元朗真係咩嘢都有」。

▲ 事主拍下2名「大師黨」騙徒身影,提醒街坊小心。(圖片來源:Facebook社團「盡在元朗」)

從照片可見,行人路兩旁皆有數名路人,由事主圈出的2名「大師黨」女子頭戴帽子,其中一名身穿綠黑花紋連身裙、揹斜揹袋,雙手曲放於胸前,另一名女子則身穿藍衣緊隨其後,並望向橋邊,疑似在尋找目標。

貼文引起網民關注,不少人直斥相中兩人為騙子,有元朗街坊就爆料指「也有男的,經常在茶樓食肆等出沒」,有人則爆出騙徒行蹤,「剛喺(元朗)合益商場見到,畀張觀音像卡我,叫我請觀音,無理佢就走」、「我今日都遇到,我睬佢都傻」。有人則笑言「依家啲大師加埋個牌先得嗰廿蚊」、「睇嚟我呢個土地公公可以出動」,事主亦回覆「仲要出動2個人先$20」、「係金色定紅色......人哋金色卡片加2個人先收$20」。

網民用「最厲害武器」嚇退騙徒

此外,亦有人分享自己疫情前在遊客區智鬥騙徒的經歷,指對方作僧人打扮,「向住啲遊客笑口噬噬」、「將條手串喺你身、頭係咁打圈好似作法咁,之後塞畀佢,就會問人攞錢」。該名網民表示,自己當時剛落巴士,見狀出口提醒外籍遊客,大叫「don't take anything from him he will ask you for money(不要拿他任何東西,他會向你要錢)」,遊客點頭示意離開。之後騙徒衝他的方向走來,他隨即亮出「最厲害武器」,舉起電話拍攝對方,成功令騙徒「秒消失」。

點擊睇更多網民留言:

▼ 點擊圖片放大

同場加映:18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多,香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線,提供24小時反詐騙諮詢服務,以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示,以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙,當收到陌生來電或訊息時可以這樣做:

▼ 點擊圖片放大

