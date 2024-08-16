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街頭騙案｜元朗「大師黨」橫行 周街派「觀音牌」開呢個價　機智網民教路1招擊退騙徒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有港女分享在元朗街頭遇上「大師黨」騙徒的經歷，指對方派發「觀音牌」之後向人收錢。

【詐騙／街頭騙案／騙徒／大師黨／觀音牌／元朗】街頭騙案手法層出不窮，近日有港女在網上分享經歷，指在元朗街頭遇到2名女子派發「觀音牌」並開口要錢，事件引起網民關注，隨即有人爆料表示也有採相同做法的男子經常在茶樓食肆等地出沒，亦有人分享自己過往在遊客區遇上騙徒的事蹟，並指自己亮出「最厲害武器」成功將對方嚇走。

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事主日前在Facebook社團「盡在元朗」上載照片分享事件，表示自己在元朗街頭遇上詐騙：「呢個綠色衫女人帶住一個藍色衫既女人，然後送個觀音牌比你話你知呢個係大師，你接咗個牌之後叫你比$20大師......你話無錢佢即刻收返個牌」，感嘆「元朗真係咩嘢都有」。

事主拍下2名「大師黨」騙徒身影，提醒街坊小心。（圖片來源：Facebook社團「盡在元朗」）

從照片可見，行人路兩旁皆有數名路人，由事主圈出的2名「大師黨」女子頭戴帽子，其中一名身穿綠黑花紋連身裙、揹斜揹袋，雙手曲放於胸前，另一名女子則身穿藍衣緊隨其後，並望向橋邊，疑似在尋找目標。

貼文引起網民關注，不少人直斥相中兩人為騙子，有元朗街坊就爆料指「也有男的，經常在茶樓食肆等出沒」，有人則爆出騙徒行蹤，「剛喺（元朗）合益商場見到，畀張觀音像卡我，叫我請觀音，無理佢就走」、「我今日都遇到，我睬佢都傻」。有人則笑言「依家啲大師加埋個牌先得嗰廿蚊」、「睇嚟我呢個土地公公可以出動」，事主亦回覆「仲要出動2個人先$20」、「係金色定紅色......人哋金色卡片加2個人先收$20」。

更多相關報道：【新型騙案】港人深圳商場遇「擦鞋黨」　網民揭騙徒2大特徵

網民用「最厲害武器」嚇退騙徒

此外，亦有人分享自己疫情前在遊客區智鬥騙徒的經歷，指對方作僧人打扮，「向住啲遊客笑口噬噬」、「將條手串喺你身、頭係咁打圈好似作法咁，之後塞畀佢，就會問人攞錢」。該名網民表示，自己當時剛落巴士，見狀出口提醒外籍遊客，大叫「don't take anything from him he will ask you for money（不要拿他任何東西，他會向你要錢）」，遊客點頭示意離開。之後騙徒衝他的方向走來，他隨即亮出「最厲害武器」，舉起電話拍攝對方，成功令騙徒「秒消失」。

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同場加映：18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多，香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙，當收到陌生來電或訊息時可以這樣做：

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