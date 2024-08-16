癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關

【癌症／年輕化／病患／飲食／食品／醫生/45歲以下】多吃壞肚皮！美國腫瘤科醫生日前於醫學網站發文，指近年來診所治療的癌症病人中，幾乎全部為45歲以下患者，其中有幾類胃腸道癌症的50歲以下的發病人群呈上升趨勢。他認為飲食對於發病及預防而方面，都發揮了重要作用，其中一類食品與30多疾病相關，經常食用更可導致7大常見健康風險，成為罹患癌症的最大元兇。

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綜合外媒及《Mirror》報道，北卡羅來納州腫瘤科醫生Nicholas DeVito周三（14日）於醫療新聞網站STAT News發文，指自己為病人診治時，發現近年求醫的新症患者，年齡全部介乎45歲以下，與同事討論後，對方查看病人紀錄時亦發現相同問題：「我也有3個（新症是45歲以下）……患癌的年輕癌患者太多了」

Nicholas DeVito醫生坦言，雖然近年某些類型的癌症發生率正在下降，惟幾種胃腸道癌症中，50歲以下人群的發病率卻呈上升趨勢，其中膽管癌及胃癌更隨著年輕一代人數增長而同步增加。雖然大腸癌可經大腸鏡檢查發現，惟隱藏於胃部、胰臟或小腸的腫瘤目前卻未有辦法發現，因此預防是最好的方法。

1種食品成患癌元兇

他續指，飲食習慣與癌症關係一直是醫學界的研究主題，雖然已知食用含有硝酸鹽或亞硝酸鹽防腐劑食物、熏製、燒焦食物及紅肉，與癌症風險有著明顯關聯，但其他領域數據則並不明確。

其中「超加工食品（ultra-processed food）」佔美國消費食品近四分之三，其中包括預製食品、包裝零食、蘇打水、穀物和許多其他食品等，過去早有證據顯示這類食物具有直接毒性，而食物中常見的乳化劑、穩定劑、甜味劑和色素等添加劑，亦有研究證明可改變腸道微生物組的組成和腸壁的通透性，促進慢性發炎性疾病，從而進一步增加癌症風險。

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超加工食品7大健康風險

Nicholas DeVito強調指，這些食物現已成為胃腸道癌症的潛在原因，而最近一份英國醫學雜誌發表研究分析亦指出超加工食品飲食與30多種健康狀況相關，其中可導致7大常見健康風險：

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他呼籲其他醫生及醫療機構應提醒患者盡量減少購買超加工食品，雜貨店、餐廳和其他食品供應商亦應為加工食品貼上標籤，並與健康食品分開擺放，並且對食品添加劑及加工的法規加以管制，減少癌患者年輕化趨勢。

同場加映：十大「超加工食品」日食一份增18%早死風險

註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。十大「超加工食品」如下：

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同場加映：健康飲食習慣

巴西一研究團隊日前發布一份研究報告，指過量進食「超加工食品」，除會令人變得肥胖外，還會令認知能力及記憶力下降，對身體造成不可逆轉的傷害，其研究結果顯然地表明了進食超加工食與患上認知障礙疾病的直接關係。研究團隊更給出健康建議：

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