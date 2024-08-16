女嬰求肝｜1歲雙胞胎女嬰入ICU求肝續命　詩茵爸爸集氣：囡囡要加油

▲ 一歲女嬰張詩茵（Jojo）患有黃疸病目前急須求肝續命。

【1歲女求肝／換肝／捐肝／黃疸病／膽管閉鎖】一歲女嬰張詩茵（Jojo）患有黃疸病目前急須求肝續命。去年九月詩茵患有膽管閉鎖，可惜手術不理想。但詩茵父母的血型不適合無法捐肝。雖然曾有熱心人士願意捐肝，惟最終不適合，加上等到屍肝的機會渺茫。故父親張先生無奈下只好公開發文呼籲有心人伸出援手捐出部分肝臟。現時張先生透露，愛女情況惡化，現入ICU觀察。

1歲女嬰求肝｜捐肝者合適條件：

血型屬 A/O

年齡18-60歲

男女不限

BMI 少於28

沒有吸煙、酗酒、濫藥習慣

身體狀況良好

手術前後有親人照顧更佳

合適人士可致電瑪麗醫院：22553838

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詩茵的父母近日在Facebook公開發帖求助，指愛女出生時患黃疸病，經多次檢查後發現有膽管閉鎖，並在3個月大時做了肝膽引流手術（葛西氏Kasai手術），而手術結果不理想。張先生透露最新情況指，前日開始愛女情況惡化，剛入ICU觀察，感到非常痛心，並為女兒打氣：「囡囡你要加油」。

▲ 1歲雙胞胎女嬰張詩茵前日開始愛女情況惡化，剛入ICU觀察。（詩茵Facebook＠JOJO）

1歲女嬰求肝｜病情若惡化恐無法做手術

詩茵目前需要盡快換肝才能續命，詩茵已出現肚脹、有腹水、黃疸不退，而黃疸指數處於300至400的高水平，因全身感到痕癢，所以需要綑綁手腳，並依靠鼻喉輸奶。現時她的身體開始比同齡小朋友發育遲緩。

據醫生指，詩茵現時情況迫切，要盡快做手術，女兒越早接受換肝，成功率就越高，如果情況再惡化，即使有適合肝臟都無法做手術。

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1歲女嬰求肝｜曾有熱心人願捐肝惟不適合

張先生提到，因兩夫婦血型不適合。爸爸血型不適合，而媽媽經檢查後因血液問題未能捐肝，加上屍肝輪候機會渺茫。故此接受活肝移植機會為最快的方法，呼籲有心人能夠伸出援手，致電醫院登記和進行檢查。

張先生昨日（15日）接受電台節目訪問時表示，愛女已屆必須換肝才能延續生命的階段。他指曾獲熱心人「阿信」主動聯絡同意捐肝，惟對方告知因不適合未能捐肝，而張先生明白這些機會「可遇不可求」，亦希望女兒會遇上有緣人。

▲ 張先生公開呼籲有心人伸出援手捐出部分肝臟，希望女兒會遇上有緣人。（詩茵Facebook＠JOJO）

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