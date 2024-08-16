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香港之喜丨大熊貓「盈盈」「樂樂」榮升父母　12年前曾為錢嘉樂與湯盈盈「證婚」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

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恭喜晒樂樂盈盈

2007年來港的一對大熊貓「盈盈」及「樂樂」多年來未能開枝散葉，19歲「高齡產婦」盈盈在今年3月成功完成自然交配，經過近5個月的孕育期，在15日凌晨即牠19歲生日前一天誕下一對龍鳳胎。

海洋公園｜大熊貓盈盈樂樂誕龍鳳胎　創最年長誕首胎記錄

大熊貓「盈盈」及「樂樂」有喜訊

海洋公園指牠是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，又說這對龍鳳胎的誕生很難得。

海洋公園續指兩隻大熊貓寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，專家會24小時加護照顧，預告一對大熊貓寶寶將於數月後初次登場，與市面見面。這個喜訊宣布後，隨即引起網民關注！

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網民提議錢嘉樂與湯盈盈出席百日宴

有網民更在討論區發文，提起在2012年錢嘉樂與湯盈盈在海洋公園大熊貓園內的「盈盈」及「樂樂」見證下結為夫婦，二人更是全港首對在熊貓館舉行婚禮的新人，又包下海洋公園熊貓餐廳舉行婚宴。

一班網民表示嘉樂與盈盈與熊貓「盈盈」及「樂樂」甚有緣份，如今牠們榮升父母，嘉樂一家應該要到海洋公園探望牠們，更覺得特區政府可以為「盈盈」和「樂樂」的結晶品舉辦百日宴，邀請錢嘉樂和湯盈盈出席。

有人更笑指嘉樂和湯盈盈應與「盈盈」、「樂樂」的子女上契。

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