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乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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吳文忻驚爆乳癌復發　已第三期擴散至淋巴

【乳癌／吳忻熹／吳文忻／復發/第三期/擴散至淋巴/香港小姐季軍】女藝人吳忻熹Nathaliie（前名吳文忻）於1998年參選香港小姐奪得季軍入行，婚後已經淡出幕前。最近她透過傳媒訪問，公佈兩年前已患上乳癌，近日乳癌復發已第三期，已擴散至淋巴，化療副作用折磨，一度有等死感覺。有腫瘤科醫生指出，乳癌復發有３大關鍵，亦建議婦女可以定期檢查或自我檢查乳房。

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推拿發現乳房異常

現年49歲吳文忻接受傳媒訪問時指，兩年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。吳忻熹當時果斷決定要做手術把癌細胞切除，但就未有進行化療，選擇每半年覆診一次追蹤病情。

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化療副作用折磨身心：一度有等死感覺

吳文忻一心崇尚自然療法抗癌，當年做完手術後，兩邊胸部大小不一。直至今年乳癌確診復發，且已經第三期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。

得悉乳癌復發後，吳文忻只將病情告知丈夫，亦於今年5月到意大利散心，旅程中的經歷亦增添她抗癌的信心。開始化療後，她坦言身體上的不適亦影響她情緒，形容在家休養，一度「有等死感覺」，故此決定公開患癌消息。

相關文章：【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵

乳癌復發３大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌5大症狀

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