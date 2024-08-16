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精緻窮｜iBanker表面風光實質「精緻窮」　行內人揭3大現象1原因難致富：年薪百萬好慘

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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iBanker只表面風光實質「精緻窮」，行內人揭3大現象揭1原因難致富。

【投資銀行/精緻窮】投資銀行一向是不少金融界人士嚮往的工作，薪酬高之餘，社會地位崇高，不過近日有行內人士揭業界「真面目」，指投行工作並不能讓人脫貧，又分享近年行內逐漸出現3種「精緻窮」的現象，更直言「年薪百萬其實好慘」。

投行人士揭業界「精緻窮」3大現象

近日有行內人士於小紅書發文，並「我身邊HKbanker同事反而都是『精緻窮』」。為題，分享自己對從事投資銀行人士的看法。她表示以前以為年薪百萬，直接跨越階級，但現實卻很慘，坦言任何人也不可能通過打工實現階級跨越。她又指行業出現「精緻窮」現象，並列出3點反映行內人士「表面風光，內裡坎坷」的事情。

投行人士揭業界「精緻窮」3大現象，揭1原因難致富。（iStock圖片）

精緻窮｜1. 支出比收入更高

她表示，月薪10萬以上的Junior同事，大部分都因為虛榮心而揮霍金錢，難以存款。她憶述以往有分析師看到自己的銀行存款增多，便控制不了虛榮心，要不小資去歐洲旅遊花掉，要不就是買奢侈包、飾品，將薪金花光。

精緻窮｜2. 缺乏危機意識

她又指，部分人在上升期很難產生危機意識，認為百萬年薪的工作是「長做長有」，現實卻是部分Banker在遇到突發情況時，未必能夠維持現時的體面生活。

精緻窮｜3. 有小朋友後更難儲蓄

她續稱，年輕人以為的財務自由，在成家立室生孩子後便會被打破。她的一名投行董事總經理（MD）級別的朋友，老婆不工作，孩子8歲，基本上支付完租金、稅項，以及學費日常開支，根本存不了多少。

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精緻窮｜手持流動現金最實際

對於「精緻窮」的現象，她直言不會置業，手持流動現金更為安全，而支出寧願用在向上社交、學習與探索，增值自己。而作為Junior級別員工，應該增加更多賺錢動力，「蓄力修內功、養身體，也是不錯的選項」。

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精緻窮｜網民同類經歷：看著光鮮，實質最窮

帖文也引來其他行內人士留言，有人分享自己在摩根大通工作時的經歷，指與他同屆進來的畢業生，尤其是選擇到紐約市總部工作的人，會以一半工資交房租，一半工資「買行頭」，下班便會到不同的社交場合，對此他直言「看著很光鮮，其實不撐到MD級別，基本上都是精緻巨窮」。

另外也有網民表示，中層人士一向最窮，「賺錢賺的多，花錢也花的兇，很正常」、「人靠衣裝，佛靠金裝。比房比車，比老婆，比小孩，比旅遊」。有不少人也表示買樓、養孩子的開支最大。

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