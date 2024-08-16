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機上猝死｜赴韓航班男乘客在妻旁座位上猝死　資深空姐解構如何處理機上遺體

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發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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加拿大航空（Air Canada）一架客機在周三（14日）從多倫多飛往南韓仁川途中，一名70多歲男乘客在座位上猝死。（法新社）

加拿大航空（Air Canada）一架客機在周三（14日）從多倫多飛往南韓仁川途中，一名70多歲男乘客在座位上猝死，妻子見狀緊急求助，當航班抵達仁川機場時，該名男乘客已被證實死亡。

據韓媒《紐西斯新聞社》報道，事發的加拿大航空航班為AC061，在周三從多倫多飛往南韓仁川途中，一名70多歲越南籍男乘客在機上座位被妻子發現一動也不動，妻子立即向空中服務員求助。機上隨行的醫生檢查後，證實該名男乘客已經死亡。

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機上猝死｜男乘客客死異鄉

飛機降落後，仁川機場的警方和消防隊迅速趕抵現場，並將遺體送往醫院。目前，當局正調查該男子是否患有疾病及確切的死因。據悉，這名乘客原計劃在仁川機場轉機返回越南，未料客死異鄉。

航空公司表示，將會全力配合調查，並向死者家屬表示深切哀悼。

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機上猝死｜空姐解構如何機上處理遺體

究竟乘客不幸在機上死亡，如何處理？資深空姐藍海寧在《香港經濟日報》副刊專欄上分享過，正常程序是，空姐會廣播醫生乘客為懷疑死亡乘客進行急救，確認是否還有呼吸心跳。如急救無效宣布死亡，便要處理屍體。

坊間流傳空姐會將乘客遺體放在洗手間或廚房地上，藍海寧指是無稽之談，她解釋飛機上的廁所和廚房並沒有安全帶，無法固定遺體，而且放在地上的安排也對死者有欠尊重。

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另外一個原因是，只有極小部分航空公司備有裝屍袋，但不少資深空姐從來不曾碰過也不會用裝屍袋，因為不懂把僵硬的屍體專業妥善地放進屍袋。

如果死者與家人朋友同行，機組人員徵得同意後，會將遺體以直立姿勢留在座位，為遺體闔上眼睛，然後以毯子蓋住其脖子以下，並繫好安全帶，至於周邊的乘客則會換到其他座位。

若客艙後排座位空着，情況許可下，機組人員會將屍體移到空位上安放，並以毯子蓋住，繫好安全帶，以減少對其他乘客引起的不安。當飛機抵達目的地後，待當地醫護人員登機把遺體移離飛機後，其他乘客才能下機。

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