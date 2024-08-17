東張西望丨外賣平台訂餐接連送漏食物　女事主訴換來一肚氣

▲ 女事主向《東張西望》投訴疑外賣做手腳，令少小菜甚至主菜送漏。

現在大家都慣用外賣速遞平台點餐，可是大家或也曾遇過送錯送漏的情況，但如果不斷地連續發生相同錯誤，不禁令人懷疑是否有人做手腳。

張小姐向《東張西望》投訴指，在一間外賣平台購買了半年會籍，最近一個月最少有4、5次出錯，例如給少小菜甚至主菜。

東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯 中大專家解構講大話心理分析自首原因

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

東張西望丨互相推卸責任

在張小姐接受採訪前一晚，她點了4個餐，當中一個餐就少了主菜，而她發現兩個保溫袋當中，有一個被開了口。她向有關平台投訴，但對方回應表示不會退款、不會酌情處理。於是張小姐直接向餐廳反映，對方稱餐點數目無誤並已封口。

於是張小姐直接聯絡外賣員，外賣員堅稱沒掂過當中食物，並聲稱不介意張小姐報警處理。最後餐廳雖然退款，不過她認為若是外賣員問題，不應由餐廳負責。

張小姐並稱，外賣平台更因她多番投訴被視活躍賬號，所以不為張小姐處理相關投訴，由此她批評外賣平台包庇問題外賣員，但最終未能找出問題原因。

最新影片推介：袁偉豪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5