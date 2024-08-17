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東張西望丨外賣平台訂餐接連送漏食物　女事主訴換來一肚氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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女事主向《東張西望》投訴疑外賣做手腳，令少小菜甚至主菜送漏。

現在大家都慣用外賣速遞平台點餐，可是大家或也曾遇過送錯送漏的情況，但如果不斷地連續發生相同錯誤，不禁令人懷疑是否有人做手腳。

張小姐向《東張西望》投訴指，在一間外賣平台購買了半年會籍，最近一個月最少有4、5次出錯，例如給少小菜甚至主菜。

東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因

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東張西望丨互相推卸責任

在張小姐接受採訪前一晚，她點了4個餐，當中一個餐就少了主菜，而她發現兩個保溫袋當中，有一個被開了口。她向有關平台投訴，但對方回應表示不會退款、不會酌情處理。於是張小姐直接向餐廳反映，對方稱餐點數目無誤並已封口。

於是張小姐直接聯絡外賣員，外賣員堅稱沒掂過當中食物，並聲稱不介意張小姐報警處理。最後餐廳雖然退款，不過她認為若是外賣員問題，不應由餐廳負責。

張小姐並稱，外賣平台更因她多番投訴被視活躍賬號，所以不為張小姐處理相關投訴，由此她批評外賣平台包庇問題外賣員，但最終未能找出問題原因。

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