同居少女諸事卜丨蘇皓兒被陸駿光肉麻追求　Chloe擇偶重視價值觀不受年齡界限

▲ 《同居少女諸事卜》

Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》故事講述三位女主角雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）和蘇皓兒（Chloe），各具不同個性，在同一屋簷下如何面對感情問題。

當中Chloe在劇中飾演「男仔頭」性格，不僅一反女神形象，更糾纏於陸駿光與鄧月平的曖昧三角關係，由於她在劇中不時要被陸駿光肉麻追求，常常挑戰忍笑極限，「焗蟹」收場。

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▲ 《同居少女諸事卜》

每次Cut機全場爆笑

Chloe跟陸駿光首次合作，講述Chloe在健身室打工，被老闆陸駿光瘋狂追求，為奪Chloe芳心，陸駿光更出盡法寶，長期對她單眼放電、送花、大講肉麻說話，出盡冧功，不過無論鏡頭前後Chloe似乎不太受落。

她說：「同佢嘅對手戲係好難忘，因為每一場佢都chok到盡，長期對住我單眼，有場戲講我要去健身室同佢匯報公事，我講嘅對白係相對認真，但係對住佢好多時都忍唔到笑，唯有背對着鏡頭『焗蟹』，每次現場cut機之後，大家都爆笑，估唔到陸駿光平時啲戲咁認真，拍喜劇可以咁好笑。」

現實中，Chloe笑言可接受年紀較大的男士追求：「我接受到年紀差距，我覺得愛情唔係睇外表或年紀，而係睇內在，所以兩個人嘅價值觀同相處夾到就OK。」

▲ 《同居少女諸事卜》

求神問卜尋找寄托

《同居少女諸事卜》以占卜為主題，那麼Chloe又是否迷信的人？

她表示：「呢幾年都開始會睇一啲星座命理風水嘢，但本身我都唔算太迷信，但有時生活中有啲事情改變唔到，就會靠一啲求神問卜去令自己有個寄托。試過一次有啲不實報道，自己覺得好無聊，但又有啲唔開心，都有去拜神令自己好過啲。」

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