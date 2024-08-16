網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心

▲ 生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢，最終下場大快人心。

【排隊／打尖／小仙女／舌戰】人多時買東西應遵守秩序排隊。近日，上海一名女子因排隊問題與多人發生爭執，更口出狂言「我長這麼好看我不想排」，並要求對方道歉。該段影片在網上瘋傳，引起軒然大波，瞬間爆紅。

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女子自稱生得靚不想排隊

綜合内地媒體報道，13日晚，上海一名女子在夜市買煎餅時，因排隊時間長不想排隊與多人發生爭執。從影片中可見，該名女子突然大喊：「我長這麼好看我不想排」，引來現場人士譁然，嘲諷她是「小仙女」。

隨後她情緒變得更加激動，並要求對方「現在就得給我道歉」。當中有一名男子向該名女子道歉，女子更要求男子「你態度放低點」，於是男子彎腰鞠躬並向其道歉。

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該名女子又自稱，長這麽大也沒被人這樣吼過，更站在膠凳上不斷要求其他人道歉。女子引起騷動後，有警員到場將其帶走。事後，夜市負責人向媒體表示，事發時有專人維護秩序，但關於現場的衝突是否與插隊有關，該負責人拒絕回答，

我覺得沒必要解釋，就是你和朋友之間拌了兩句嘴，我覺得是很正常的事情。

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網民譴責：長成啥樣都得排隊

影片曝光後引起大量網民熱議，紛紛譴責片中女子，「長成啥樣都得排隊啊」、「好看難道就是插隊的理由嗎？太把自己當回事了」、「精神不正常」。

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