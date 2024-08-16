  • 27°C
香港時間 : 2024816日 (五) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢，最終下場大快人心。

【排隊／打尖／小仙女／舌戰】人多時買東西應遵守秩序排隊。近日，上海一名女子因排隊問題與多人發生爭執，更口出狂言「我長這麼好看我不想排」，並要求對方道歉。該段影片在網上瘋傳，引起軒然大波，瞬間爆紅。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

女子自稱生得靚不想排隊

綜合内地媒體報道，13日晚，上海一名女子在夜市買煎餅時，因排隊時間長不想排隊與多人發生爭執。從影片中可見，該名女子突然大喊：「我長這麼好看我不想排」，引來現場人士譁然，嘲諷她是「小仙女」。

隨後她情緒變得更加激動，並要求對方「現在就得給我道歉」。當中有一名男子向該名女子道歉，女子更要求男子「你態度放低點」，於是男子彎腰鞠躬並向其道歉。

點擊圖片放大
+10
+9

該名女子又自稱，長這麽大也沒被人這樣吼過，更站在膠凳上不斷要求其他人道歉。女子引起騷動後，有警員到場將其帶走。事後，夜市負責人向媒體表示，事發時有專人維護秩序，但關於現場的衝突是否與插隊有關，該負責人拒絕回答，

我覺得沒必要解釋，就是你和朋友之間拌了兩句嘴，我覺得是很正常的事情。

更多相關報道：網絡熱話｜拒將LV手袋放地上　内地女累航班延誤1小時　下場曝光大快人心

網民譴責：長成啥樣都得排隊

影片曝光後引起大量網民熱議，紛紛譴責片中女子，「長成啥樣都得排隊啊」、「好看難道就是插隊的理由嗎？太把自己當回事了」、「精神不正常」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒
10:22 2024/07/10
網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
13:17 2024/07/03
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！
17:09 2024/01/19
急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！

你可能感興趣

網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒
10:22 2024/07/10
網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
13:17 2024/07/03
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！
17:09 2024/01/19
急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！
健康問題 健康養生 網絡熱話

最高瀏覽

明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因
東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療
抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療