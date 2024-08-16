抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬

▲ 吳文忻患上乳癌第三期，為了自己及家人積極抗癌。

【港姐季軍/吳文忻/吳忻熹/吳文忻女兒/乳癌/淋巴腺/化療/免疫療法】1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）與從事金融業的丈夫陳劍陵育有2女，分別10歲及7歲。自從生下小朋友後，吳文忻淡出幕前，做好媽媽及太太。但近日驚爆原來兩年前吳文忻患上乳癌，當時做手術取出癌細胞後，每半年檢查一次，今年不幸復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。

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吳文忻患癌｜乳癌第三期擴散至淋巴腺

吳文忻兩年前確疹乳癌，做手術取出癌細胞後，當時醫生建議做化療，亦有醫生建議做切除雙乳，一了百了，但吳文忻沒有聽從建議，因她不太相信西藥，希望用自然療法治病。但癌魔今年不幸復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。現在吳文忻積極接受化療及免疫療法，希望公開自己患癌一事，集氣支持她積極抗癌。

▲ 吳文忻兩姊妹感情很好。（fb圖片）

吳文忻患癌︱為生B吃盡苦頭

育有2女的吳文忻最掛心兩個女兒，她曾為生B吃盡苦頭，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，因此將自己原名吳文忻改成吳忻熹。吳文忻一方面透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針。終於如願誕下10歲大女陳芊彤（Scarlet）和7歲細女陳施辰（Season）。

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吳文忻患癌︱兩女兒讀名校文武雙全

而兩個女兒都十分生性，得知媽媽患癌後，幫忙分擔家務。兩名女兒讀聖士提反書院附屬小學，而且文武全才，不時在校內比賽和運動會獲獎。大女Scarlet是交響樂隊和合唱團成員。在大女7歲時更被看中與公公吳朱榮首次合作拍攝紅十字會的微電影，Scarlet的可愛靚樣加上了得的演技，更獲得不少人稱讚，同場演出還有吳幸美及黃劍文。

而細女Season同樣有加入合唱團，不時在學校擔任司儀工作，亦在學校運動會獲獎，可說文武雙全。兩個女兒亦遺傳到媽咪的演藝天份，經常表演跳舞，跳得有板有眼。

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聖士提反書院附屬小學

聖士提反書院附屬小學為一間位於赤柱的私立學校，亦是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，以培養學生獨立自理能力，並為他們升中或海外留學前作準備。除了寄宿課程，聖士提反亦重視學生成績、德育、課外活動等，其中該校提供的課外活動達50多項，給予小朋友更多空間發掘才能及探索興趣。

聖士提反書院附屬小學近年漸受星爸星媽歡迎，星二代校友包括鄭中基女兒Emma、周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia、蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）等等。而根據小學概覽，2024-25該校全年學費為92,500元。

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