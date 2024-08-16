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鬼節2024｜台IKEA農曆七月推「陰司紙蛋糕」應景　網民唔Buy：大吉利是

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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在農曆七月推出這款陰司紙蛋糕夠破格，你又敢吃嗎？

【鬼節2024/農曆七月/鬼月禁忌/IKEA/陰司紙蛋糕】今年8月4日是農曆七月初一「鬼門開」，8月18日則是農曆七月十五日「中元節」，亦有民間說法是由農曆七月十四開始，地府的鬼門關會大開，讓陰間的鬼魂返回陽間，加上農曆七月有不少忌諱，為求安心，不少市民晚上會在街道「燒街紙」。

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農曆七月｜台灣IKEA推出限定「陰司紙蛋糕」

不過台灣的IKEA百無禁忌，鬼月期間「應節」推出限定美食「陰司紙蛋糕」，為大家帶來全新的味蕾和視覺衝擊。從官方照片可見，這款「陰司紙蛋糕」是正方形，顏色跟一般雞蛋糕一樣呈暗黃色，蛋糕分有很多層，視覺看來就像一疊疊的紙錢，而蛋糕表面中間位置就印上一個紅色的大正方形，還原了陰司錢的形態。

台灣IKEA鬼月推出限定「陰司紙蛋糕」。

鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」

農曆七月｜陰司紙蛋糕獲讚味道不錯

由於外表看來是陰司紙的模樣，很多人都好奇它究竟是什麼味道？根據有搶先試食的網民表示，陰司紙蛋糕一入口就感受到了濃濃蛋香，吃起來甜而不膩，另有網民就表示：「甜甜的、濕濕的、還不錯吃」、「這款蛋糕最適合拿來中元節拜拜，很應景」。但亦有大批網民表明不認同這份創意，還直呼：「大吉利是！」

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這款「陰司紙蛋糕」在8月10日起在全台灣的IKEA瑞典餐廳重磅登場，是台灣獨有的特色產品，限量供應、售完即止，販售價格是$85台幣（約$20.5港元）。

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同場加映：農曆七月22大禁忌

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農曆七月｜香港IKEA同期推西瓜雪葩杯配西米涼粉 

其實香港的IKEA也出名有創意，但在這段期間，就沒有推出破格甜品，反而在8月推出期間限定的「西瓜雪葩杯配西米涼粉」，呈粉紅色的雪糕配上涼粉磚，予人透心涼感覺，難怪獲讚：「正常發揮，適合夏天食用。」

香港IKEA同期推出西瓜雪葩杯配西米涼粉

有網民就表示，見到這款甜品會心微笑，因為IKEA小編在介紹它時表示：「你哋唔好咁笑人哋喇（跺地）唔係嘅話，人哋就要嬲豬豬喇（嘟嘴）想氹返我『西瓜雪葩杯配西米涼粉妹』嘅 ，就喺8月31號前嚟IKEA美食站搵我啦（咬唇）。」結果令網民聯想到「東張何太」，因為何太曾在直播中大鬧何生，但又莫名其妙地以吃西瓜作結。

鬼節2024｜農曆七月發10種夢是好兆頭　玄學家：夢到女鬼索命會發大財

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