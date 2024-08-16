定罪上訴｜前港姐寇鴻萍涉逃稅8.6萬提上訴　法官押後3個月內頒下判決

▲ 前港姐寇鴻萍涉逃稅8.6萬提上訴，法官押後3個月內頒下判決。（資料圖片）

前港姐季軍寇鴻萍涉於8年間11度逃稅，令稅務局少收約8.6萬稅款，經審訊後被裁定11項蓄意意圖逃稅的傳票控罪成，被判監9個月，早前已服刑完畢。寇不服定罪提出上訴，案件今（16日）於高等法院原訟庭進行聆訊。寇一方陳詞指，控方的檢控基礎是建基於呈交的一刻，惟上訴人有機會預簽報稅表；律政司一方表示，控方的立場是指稱有強烈證據，證明上訴人一直得知相關陳述屬虛假；法官聽罷陳詞後，決定押後裁決，並於3個月內頒下判決。

被告寇鴻萍（62歲），經審訊後被裁定11項蓄意意圖逃稅罪成，被判監9個月，早前已服刑完畢。寇不服定罪提出上訴，今由資深大律師謝華淵代表陳詞。

謝陳詞指，原審裁判官於判詞中曾提及「事實上簽署日期不重要，重點是被告最後是否清楚簽署的資料」，又指控方的檢控基礎是建基於呈交的一刻，惟上訴人有機會預簽報稅表。

謝又指，報稅表內亦有列明上訴人前夫，但審訊時未有傳召他。謝又指，報稅公司職員曾提及有1成客戶會作預簽，惟原審裁判官錯誤排除上訴人為該1成客戶。

謝指，原審裁判官裁決時沿用的上訴庭判詞有商榷之處，又指兩名報稅公司職員的證供出現矛盾，惟原審裁判官亦未有處理。謝又指，控方在檢控時錯誤集中於非正確的時段，在上訴時明白「預簽」是重要議題後，便改變立場。

律政司一方則指，涉案報稅表是否屬於報稅公司職員口中的1成客戶，其中一項重要證供是上訴人在警誡下的供詞，當時上訴人曾提及「核實個人資料後，然後簽名」，反映上訴人是在最後階段簽名。

律政司一方又指，上訴庭判詞亦未有影響本案的實質情況，控方的立場是指稱有強烈證據，證明上訴人一直得知相關陳述屬虛假，控方亦在毫無合理疑點下，證明上訴人得知報稅表內容是虛假；法官聽罷陳詞後，決定押後裁決，並於3個月內頒下判決。

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記者：梁錦麟