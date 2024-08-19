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親子好去處︱人氣俄羅斯小提琴家謝爾蓋 • 多加金 8.25中環舉行獨奏會贈基層家庭80張門票

休閒消費

發布時間： 13 分鐘前

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「柴可夫斯基國際音樂比賽首獎：小提琴大師謝爾蓋．多加金獨奏會」於8月25日在香港大會堂音樂廳舉辦。

暑假快結束，家長們把握機會和小朋友享受溫馨親子時光，欣賞大師級的音樂演出也是個好選擇！香港國際音樂比賽總會將於8月25日在香港大會堂音樂廳舉辦「柴可夫斯基國際音樂比賽首獎：小提琴大師謝爾蓋．多加金獨奏會」，特意請來著名的俄羅斯青年小提琴大師謝爾蓋．多加金（Sergei Dogadin），與香港著名鋼琴家鄭慧博士一同演出多首作品。主辦單位更與18同行合作，向基層家庭送贈一共80張免費門票，讓更多小朋友一同參與這音樂盛事，開啟對音樂的興趣和想像！

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國際知名音樂家聯袂演出

兩位著名的音樂家謝爾蓋 • 多加金及鄭慧博士，將於8月25日在香港大會堂音樂廳進行演出。他們為大家帶來蘇聯作曲家普羅高菲夫、法國作曲家聖桑精選及20世紀現代音樂的傳奇人物，擁有俄羅斯、法國與美國三國國籍的作曲家，伊果·史特拉汶斯基的作品。

謝爾蓋 • 多加金是當今俄羅斯冉冉升起的小提琴新星。2002年，謝爾蓋在聖彼得堡愛樂音樂大廳亮相，與聖彼得堡愛樂樂團合作，由V•彼得連科（V.Petrenko）執棒。他2019年更在柴可夫斯基國際音樂比賽奪得一等奬，這個比賽是世界上最具威望和影響力的古典音樂大賽之一，謝爾蓋 • 多加金能在這個極具競爭力的比賽中脫穎而出，獲得首獎，表明他已達到了舉世公認的最高水平。

謝爾蓋 • 多加金

施坦威藝術家鄭慧，是獲選為2009年【香港十大傑出青年】的香港著名鋼琴家，被譽為「貝多芬第五代傳人」及「鋼琴女詩人」，鄭博士普在多個國際賽中獲獎，為香港演藝學院首屆畢業生，其後畢業於美國寇蒂斯音樂學院，並先後於美國耶魯大學及紐約州立大學取得音樂碩士及博士學位。

鋼琴家鄭慧博士（圖片來源：鄭慧 Vivian, Cheng Wai Facebook）

活動詳情

「柴可夫斯基國際音樂比賽首獎：小提琴大師謝爾蓋．多加金獨奏會」

日期：2024年8月25日（星期日）
時間： 7:30pm
地址：香港中環愛丁堡廣場5號香港大會堂
票價：
A區
正價 $380｜7折優惠價* $266
B區
正價 $280｜7折優惠價* $196
C區
正價 $190｜7折優惠價* $133
輪椅區１
輪椅使用者 、看顧人  $133
(3歲以下恕不招待）

*學生、長者、殘疾人士及看護人、綜援人士可享優惠價。

網上票價連結請【按此

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