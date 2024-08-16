手足口病｜日韓齊爆腸病毒感染人數創10年新高　8歲女童遊日中招四肢出紅疹【附症狀+預防方法】

▲ 日韓腸病毒大爆發感染人數創10年新高，8歲童遊日中招四肢出疹。

【腸病毒／手足口病／腸病毒症狀／紅疹／預防腸病毒／呼吸道感染】台灣、日本腸病毒疫情肆虐，並創下10年新高。最近台灣一名8歲女童與家人到日本大阪旅遊，期間出現發燒、口腔潰瘍和手腳水泡的情況。家屬隨即線上求診，經過判斷女童感染腸病毒，正值暑假旅遊旺季，家長不要掉以輕心。

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腸病毒｜女童出紅疹水泡確診腸病毒

綜合媒體報道，女童手掌出現紅疹，起初誤認為蚊蟲咬傷，惟隔天症狀加劇，並出現發燒、嘴巴有小水泡或潰瘍。由於女童發病地點在日本大阪，家屬隨即致電相熟醫生作線上求診，醫生透過照片診斷，加上潛伏期1至3天，診斷女童於日本感染腸病毒引起的手足口病。

醫生建議女童多喝水、多休息，以及吃冰涼甜食補充體力，若出現重症症狀，建議盡快在當地就醫，避免延誤病情。

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腸病毒｜日韓腸病毒高峰期

台灣兒科醫生施勝桓指出，「手掌腳掌長水泡，或者是口腔有破掉，另外還有一些小嬰兒就是用發燒，燒燒退退大概3天左右，燒退了會發一些病毒疹，也有人俗稱是玫瑰疹。」

根據日本厚生省公布資料，目前日本腸病毒疫情屬高峰期，其感染人數創下10年新高，一周感染人數超過3.7萬兒童確診，累計2024年已有26.3萬人感染，當中更出現11個屬於腸病毒71型個案。另外，韓國腸病毒也創下10年新高，內地今年累計超過79.5萬例。

他提醒家長帶幼童外遊時，可攜帶退燒藥品備用，以及避免前往人多密集的地方。更重要在出發前，做好預防措施，戴好口罩且提前2周接種疫苗。

腸病毒｜酒精消毒未能有效消滅腸病毒

根據香港衞生署網站資料，腸病毒主要是由4種病毒組成，分別是「柯薩奇病毒」、「伊科病毒」、「腸病毒」及「小兒麻痺病毒」。它可引致多種疾病，比較輕微和常見的如手足口病和紅眼症，但亦可引起較嚴重的疾病如肌肉麻痺、心肌炎、無菌性腦膜炎等。

衞生署指出，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（如腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，提醒市民洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。

腸病毒｜腸病毒症狀及預防方法

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