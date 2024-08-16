日本颱風｜颱風安比吹襲日本關東逾750航班取消 即睇國泰/快運/港航最新退票改期安排
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【日本颱風／颱風安比／超強颱風／東京／航班／遊日注意／國泰航空／香港快運／香港航空】超強颱風「安比」迫近日本，氣象廳預計周五及周六最接近關東地區。受颱風影響，東京都、千葉縣等地有逾千戶停電，位於千葉的東京迪士尼樂園今日（16日）提早於下午3時閉園。陸空交通方面，東海道新幹線東京至名古屋的列車停駛，羽田機場、成田機場約750個航班停飛，本港多間航空公司亦宣布航班將延遲或取消，下文將整合國泰航空、香港快運及香港航空的最新退票改期安排。
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日本颱風｜東京逾750航班取消
熱帶氣旋安比迫近日本關東地區，並增強為超強颱風，千葉縣在今日中午時分進入暴風圈範圍。東京羽田機場、成田機場取消約750航班。日本航空（JAL）和全日空（ANA）已取消281個國內航班、37個國際航班，機場幾乎處於關閉狀態。機管局表示，本港來往東京多個航班取消或延誤。
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日本颱風｜國泰航空航班安排
國泰航空宣布，8月16日及17日有至少9班機取消、多班機延誤。國泰指會豁免乘客重新訂位、更改航點，退票之手續費用，此安排適用於所有2024年8月15日（原出票日）或以前經由全球開立之國泰機票，並於2024年8月15至16日涉及往返東京（NRT/HND）已確認之國泰機位。
取消航班：
香港往成田
CX526、CX504、CX450（香港往台北取消；台北往成田延誤）、CX520
香港往羽田
CX548
成田往香港
CX527、CX521、CX505
羽田往香港
CX549
延誤航班：
香港往成田
CX5646、CX500
香港往羽田
CX542
成田往香港
CX451、CX501
羽田往香港
CX543
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日本颱風｜香港快運航班安排
香港快運（HK Express）宣布，因強烈熱帶風暴安比迫近東京，部分8月16日航班受到影響，2班航班須取消，8班機須改期。因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘 客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。
需要改期之航班：
|香港 — 成田（NRT）
|成田（NRT） — 香港
|航班編號
|原定出發日期及時間
|新出發日期及時間
|航班編號
|原定出發日期及時間
|新出發日期及時間
|UO870
|8月16日 10:35
|8月17日 11:45
|UO871
|8月16日 17:05
|8月17日 18:10
|UO646
|8月16日 13:00
|8月17日 14:15
|UO647
|8月16日 19:20
|8月17日 20:40
|UO650
|8月16日 14:15
|8月18日 11:45
|UO651
|8月16日 20:40
|8月18日 18:10
|UO652
|8月16日 15:00
|8月18日 14:15
|UO653
|8月16日 21:25
|8月18日 20:40
往返香港<>東京（成田）被取消之航班：
|航班編號
|原定出發日期及時間
|航線
|航班編號
|原定出發日期及時間
|航線
|UO848
|8月16日 09:15
|香港至成田
|UO849
|8月16日 15:45
|成田至香港
*以上為當地時間
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日本颱風｜香港航空航班安排
香港航空指，受颱風安比影響，以下航班將受影響。乘搭以下航班的乘客，現可獲豁免更改航班和退票之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。
|日期
|航班編號
|航線
|起飛時間*
|到達時間*
|8月16日
|HX604
|香港至東京
|8月16日/07時50分
|8月16日/13時20分
|HX608
|香港至東京
(原定起飛時間:)
8月16日/ 09時15分
(更改後起飛時間:)
8月16日/ 09時
|8月16日/14時55分
HX610
(航班編號改為HX610D)
|香港至東京
(原定起飛時間:)
8月16日/15時25分
(更改後起飛時間:)
8月17日/ 04時
(原定起飛時間:)
8月16日/20時55分
(更改後起飛時間:)
8月17日/ 09時30分
HX611
(航班編號改為HX611D)
|東京至香港
(原定起飛時間:)
8月16日/ 21時55分
(更改後起飛時間:)
8月17日/10時30分
(原定起飛時間:)
8月17日/01時50分
(更改後起飛時間:)
8月17日/ 14時25分
*注: 當地時間
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