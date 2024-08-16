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日本颱風｜颱風安比吹襲日本關東逾750航班取消　即睇國泰/快運/港航最新退票改期安排

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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超強颱風安比吹襲日本關東，逾750航班取消，即睇國泰、快運、港航最新安排。

【日本颱風／颱風安比／超強颱風／東京／航班／遊日注意／國泰航空／香港快運／香港航空】超強颱風「安比」迫近日本，氣象廳預計周五及周六最接近關東地區。受颱風影響，東京都、千葉縣等地有逾千戶停電，位於千葉的東京迪士尼樂園今日（16日）提早於下午3時閉園。陸空交通方面，東海道新幹線東京至名古屋的列車停駛，羽田機場、成田機場約750個航班停飛，本港多間航空公司亦宣布航班將延遲或取消，下文將整合國泰航空、香港快運及香港航空的最新退票改期安排。

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日本颱風｜東京逾750航班取消

熱帶氣旋安比迫近日本關東地區，並增強為超強颱風，千葉縣在今日中午時分進入暴風圈範圍。東京羽田機場、成田機場取消約750航班。日本航空（JAL）和全日空（ANA）已取消281個國內航班、37個國際航班，機場幾乎處於關閉狀態。機管局表示，本港來往東京多個航班取消或延誤。

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日本颱風｜國泰航空航班安排

國泰航空宣布，8月16日及17日有至少9班機取消、多班機延誤。國泰指會豁免乘客重新訂位、更改航點，退票之手續費用，此安排適用於所有2024年8月15日（原出票日）或以前經由全球開立之國泰機票，並於2024年8月15至16日涉及往返東京（NRT/HND）已確認之國泰機位。

取消航班：

香港往成田
CX526、CX504、CX450（香港往台北取消；台北往成田延誤）、CX520

香港往羽田
CX548

成田往香港
CX527、CX521、CX505

羽田往香港
CX549

延誤航班：

香港往成田
CX5646、CX500

香港往羽田
CX542

成田往香港
CX451、CX501

羽田往香港
CX543

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日本颱風｜香港快運航班安排

香港快運（HK Express）宣布，因強烈熱帶風暴安比迫近東京，部分8月16日航班受到影響，2班航班須取消，8班機須改期。因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘 客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。

需要改期之航班：

香港 — 成田（NRT）成田（NRT） — 香港
航班編號原定出發日期及時間新出發日期及時間航班編號原定出發日期及時間新出發日期及時間
UO8708月16日 10:358月17日 11:45UO8718月16日 17:058月17日 18:10
UO6468月16日 13:008月17日 14:15UO6478月16日 19:208月17日 20:40
UO6508月16日 14:158月18日 11:45UO6518月16日 20:408月18日 18:10
UO6528月16日 15:008月18日 14:15UO6538月16日 21:258月18日 20:40

往返香港<>東京（成田）被取消之航班：

航班編號原定出發日期及時間航線航班編號原定出發日期及時間航線
UO8488月16日 09:15香港至成田UO8498月16日 15:45成田至香港

*以上為當地時間

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日本颱風｜香港航空航班安排

香港航空指，受颱風安比影響，以下航班將受影響。乘搭以下航班的乘客，現可獲豁免更改航班和退票之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

日期航班編號航線起飛時間*到達時間*
8月16日HX604香港至東京8月16日/07時50分8月16日/13時20分
HX608香港至東京

(原定起飛時間:)

8月16日/ 09時15分

(更改後起飛時間:)

8月16日/ 09時

8月16日/14時55分

HX610

(航班編號改為HX610D)

香港至東京

(原定起飛時間:)

8月16日/15時25分

(更改後起飛時間:)

8月17日/ 04時

(原定起飛時間:)

8月16日/20時55分

(更改後起飛時間:)

8月17日/ 09時30分

HX611

(航班編號改為HX611D)

東京至香港

(原定起飛時間:)

8月16日/ 21時55分

(更改後起飛時間:)

8月17日/10時30分

(原定起飛時間:)

8月17日/01時50分

(更改後起飛時間:)

8月17日/ 14時25分

*注: 當地時間

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