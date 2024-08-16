日本颱風｜颱風安比吹襲日本關東逾750航班取消　即睇國泰/快運/港航最新退票改期安排

▲ 超強颱風安比吹襲日本關東，逾750航班取消，即睇國泰、快運、港航最新安排。

【日本颱風／颱風安比／超強颱風／東京／航班／遊日注意／國泰航空／香港快運／香港航空】超強颱風「安比」迫近日本，氣象廳預計周五及周六最接近關東地區。受颱風影響，東京都、千葉縣等地有逾千戶停電，位於千葉的東京迪士尼樂園今日（16日）提早於下午3時閉園。陸空交通方面，東海道新幹線東京至名古屋的列車停駛，羽田機場、成田機場約750個航班停飛，本港多間航空公司亦宣布航班將延遲或取消，下文將整合國泰航空、香港快運及香港航空的最新退票改期安排。

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日本颱風｜東京逾750航班取消

熱帶氣旋安比迫近日本關東地區，並增強為超強颱風，千葉縣在今日中午時分進入暴風圈範圍。東京羽田機場、成田機場取消約750航班。日本航空（JAL）和全日空（ANA）已取消281個國內航班、37個國際航班，機場幾乎處於關閉狀態。機管局表示，本港來往東京多個航班取消或延誤。

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日本颱風｜國泰航空航班安排

國泰航空宣布，8月16日及17日有至少9班機取消、多班機延誤。國泰指會豁免乘客重新訂位、更改航點，退票之手續費用，此安排適用於所有2024年8月15日（原出票日）或以前經由全球開立之國泰機票，並於2024年8月15至16日涉及往返東京（NRT/HND）已確認之國泰機位。

取消航班：

香港往成田

CX526、CX504、CX450（香港往台北取消；台北往成田延誤）、CX520

香港往羽田

CX548

成田往香港

CX527、CX521、CX505

羽田往香港

CX549

延誤航班：

香港往成田

CX5646、CX500

香港往羽田

CX542

成田往香港

CX451、CX501

羽田往香港

CX543

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日本颱風｜香港快運航班安排

香港快運（HK Express）宣布，因強烈熱帶風暴安比迫近東京，部分8月16日航班受到影響，2班航班須取消，8班機須改期。因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘 客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。

需要改期之航班：

香港 — 成田（NRT） 成田（NRT） — 香港 航班編號 原定出發日期及時間 新出發日期及時間 航班編號 原定出發日期及時間 新出發日期及時間 UO870 8月16日 10:35 8月17日 11:45 UO871 8月16日 17:05 8月17日 18:10 UO646 8月16日 13:00 8月17日 14:15 UO647 8月16日 19:20 8月17日 20:40 UO650 8月16日 14:15 8月18日 11:45 UO651 8月16日 20:40 8月18日 18:10 UO652 8月16日 15:00 8月18日 14:15 UO653 8月16日 21:25 8月18日 20:40

往返香港<>東京（成田）被取消之航班：

航班編號 原定出發日期及時間 航線 航班編號 原定出發日期及時間 航線 UO848 8月16日 09:15 香港至成田 UO849 8月16日 15:45 成田至香港

*以上為當地時間

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日本颱風｜香港航空航班安排

香港航空指，受颱風安比影響，以下航班將受影響。乘搭以下航班的乘客，現可獲豁免更改航班和退票之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

日期 航班編號 航線 起飛時間* 到達時間* 8月16日 HX604 香港至東京 8月16日/07時50分 8月16日/13時20分 HX608 香港至東京 (原定起飛時間:) 8月16日/ 09時15分 (更改後起飛時間:) 8月16日/ 09時 8月16日/14時55分 HX610 (航班編號改為HX610D) 香港至東京 (原定起飛時間:) 8月16日/15時25分 (更改後起飛時間:) 8月17日/ 04時 (原定起飛時間:) 8月16日/20時55分 (更改後起飛時間:) 8月17日/ 09時30分 HX611 (航班編號改為HX611D) 東京至香港 (原定起飛時間:) 8月16日/ 21時55分 (更改後起飛時間:) 8月17日/10時30分 (原定起飛時間:) 8月17日/01時50分 (更改後起飛時間:) 8月17日/ 14時25分

*注: 當地時間

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