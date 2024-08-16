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抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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吳文忻曾被批面相剋夫

【吳文忻／吳忻熹／乳癌／復發 / 第三期 /擴散至淋巴 / 香港小姐季軍】1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早年已淡出娛圈，2011年跟金融才俊陳劍陵結婚後誕下兩名女兒，專心照顧家庭。早前，吳文忻接受媒體訪問時公開患上乳癌的消息。

抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療

吳文忻患癌丨曾被批指鼻型剋夫  接受整容手術

吳忻熹入行後曾擔任節目主持與電影拍攝等，惟一直發展平平。她曾與蘇民峰為有線電視主持風水節目《「峰」生水起精讀班》，有指她曾被蘇民峰指鼻型剋夫。

在2006年，吳忻熹獲蕭定一旗下的美容公司邀請，收取一百萬的酬勞接受六項整容手術，成為香港首位整形明星代言人。

當時她到韓國接受祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇及從手臂和大腿抽脂注入額頭，又在下巴、眉頂、下顎及眼角注射肉毒桿菌，整個過程被媒體大肆報道，引起網民關注。

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吳文忻患癌丨嫁金融才俊

至於吳忻熹成為整容代言人後不但人氣急升，在感情路上也遇到對的人，獲得幸福美滿婚姻。

她於2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，兩人於美國讀書時認識，雖然曾歷經分手但最終亦能修成正果。婚後二人育有兩名女兒，吳忻熹亦淡出幕前，照顧家庭為重。

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吳文忻患癌丨求女過程艱辛

另外，吳忻熹與老公陳劍陵婚後4年一直沒有孩子，當時快將40歲的她開始緊張，直至2014年終於成為人母誕下大女Scarlet，二女Season也在2017年出生。

她曾在TVB節目《媽媽唔易"造"》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，因此將自己原名吳文忻改成吳忻熹。她一方面透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針。

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娛樂人物職業 香港小姐 家庭關係 乳癌 娛樂行業

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