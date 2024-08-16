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反起跑線聯盟2丨林家熙怕辛苦陳欣妍愛自由「唔想生」　潘燦良爆周家怡比小演員更貪玩

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《反起跑線聯盟2》

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》內，林家熙（Locker）和陳欣妍再次參與劇集演出， Locker笑言「老婆」陳欣妍比上季憔悴不少，還說因這套劇集嚇怕而「唔敢生」。

他指 :「舊時我成日想有自己嘅家庭，生小朋友，但自從拍完第一季之後就唔想喇，因為真係好辛苦，平時放工都唔夠時間休息。導演劉偉恆叫我試吓生，但收音師話畀我知生完係冇時間瞓覺。」

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《反起跑線聯盟2》

讚囡囡演技進步

至於陳欣妍對於生小朋友就表示：「我呢兩年嚟都冇改變，唔到40歲都唔會生，因為我仲好享受自由。」

相隔兩年再見回劇中的囝囝囡囡，大家也有不同感覺。陳欣妍稱囡囡演技大進步，令她哭笑不得：「佢會記埋我哋啲對白，現場會捉住我哋對劇本，仲叫我哋『有啲層次，慢慢由細聲鬧到大聲，我唔驚嘅』。」

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周家怡指囝囝影帝上身

另外，周家怡就大讚劇中飾演自己囝囝的Billy（徐立德飾）影帝上身，仲會同大人研究劇本，稱：「上次都要帶住佢哋點演，呢次佢會傾劇本，由演員角度出發問問題，研究前文後理，真係專業嘅演員咁。」

而上季在小演員面前保持嚴肅和距離的潘燦良，來到第二季已被小朋友融化，更指：「我同劇中嘅囝囝已經好好關係，開工盡量唔太過份，唔令佢地太興奮，總之佢地唔玩到心散就可以。」

燦哥還指，掛住玩的反而是周家怡。家怡聽後忍不住反駁：「我冇玩呀！我不知幾乖呀！」說完二人也忍俊不禁。

《反起跑線聯盟2》

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