日本旅遊｜《櫻桃小丸子》作者巡迴展　東京六本木公開珍貴原稿

▲ 展覽展出櫻桃子代表作《櫻桃小丸子》原畫、封面及手稿等過百珍藏，彌足珍貴。 （相片來自官網）

日本經典漫畫《櫻桃小丸子》膾炙人口，作者櫻桃子除漫畫家身份，也是作家、作詞家和編劇，多才多藝的她，80年代開始創作漫畫，筆下作品大受歡迎，以童年時期的經歷為藍本繪畫《櫻桃小丸子》更是她的得意之作，從1986年開始連載，自1990年動畫化以來，已成為大人小孩都喜愛的日本國民漫畫，及後在亞洲地區亦一紙風行，無論漫畫、動畫及周邊產品吸引了無數粉絲。

▲ 展覽展出櫻桃子代表作《櫻桃小丸子》原畫、封面及手稿等過百珍藏，彌足珍貴。 （相片來自官網）

於2024年10月至 2025年1月，在日本東京六本木森大樓 Mori Arts Center Gallery 將舉行櫻桃小丸子展，將展出300多件櫻桃子的珍貴彩色原稿、親筆原稿等，除了漫畫手稿之外，還有大量的創作作品，包括封面、散文、劇本、歌詞等手寫稿甚至是塗鴉。展期分為前期與後期，可藉此了解她在創作《櫻桃小丸子》的心路歷程。

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事實上，櫻桃小丸子展自3年前11月開始在高松市美術館展，今次巡展來到港人常遊的東京，若此時到東京旅行，不妨預留時間列作行程。

櫻桃小丸子展

地點：森藝術中心畫廊（東京六本木新城森大廈52樓）

日期：2024年10月5日（星期六）至2025年1月5日（星期日）

第一期：2024年10月5日（星期六）至2024年11月20日（星期三）

第二期：2024年11月21日（星期四）至2025年1月5日（星期日）

時間：10am至6pm

官網



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