葵涌廣場丨陳志雲直踩葵廣螺螄粉店　追問受牽連鄰鋪獲網民讚：有東張精神

▲ 陳志雲直搗葵涌螺螄粉店！

【葵涌廣場/螺螄粉/死場/趕客/掃街/臭味/陳志雲】葵涌廣場是不少港人「掃街」的好去處，,不一間專售螺螄粉的食店出現，「惡臭」氣味令位處商場3樓的「Top世界」慘變「死場」，同層的食店生意下跌。

陳志雲日前直搗葵廣3樓，他化身為「東張大師」訪問螺螄粉的店主，另外更追訪附近店舖的店主，了解他們的生意有多大影響！

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葵廣螺螄粉店將搬遷

步進葵廣後的陳志雲稱人流不算少，亦未有聞到濃烈味道，但是當步進三樓「Top 世界」後，味道亦漸變濃烈。

只見陳志雲訪問了附近幾間食店，店主均表示人流比以前減少了，不過強調近兩個月螺螄粉店傳出的味道「細咗」。

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接著陳志雲到訪該螺螄粉店，店員聲稱未有重新調配過味道，當追查是否生意未如理想要結業，店主解釋因租約期滿，加上想擴張業務和租金貴，因而決定不續租。

另外，陳志雲訪問在場的食客，大部份人均表示很好吃。

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志雲大師：我覺得係有啲影響

最後陳志雲來一個總結：「訪問了幾間鋪頭，沒可能遂間去傾，大致上都覺得那陣味道是對生意有影響，不過並非唯一，亦非最主要的影響，最影響他們生意的是通關多於疫情。」

志雲續說：「有一間鋪頭是在螺螄粉店對面，他們覺得是沒問題，至於有人覺得不妥，只不過是妒忌人家生意好，但我沿路體驗了一陣之後呢，我覺得是有一點影響，點都好啦，鋪頭都要遷離，我想如果他們在通風商場做生意是沒問題。」

網民看畢影片大讚「志雲大師有東張精神」，另外又感謝志雲大師夠貼地，親身落區做訪問，希望觀眾看完影片會多點幫襯小店。

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