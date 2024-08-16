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反恐首案｜屠龍隊長等污點證人有誘因誣衊被告　法官提醒陪審團小心處理證供

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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屠龍隊長等污點證人有誘因誣衊被告，法官提醒陪審團小心處理證供。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，法官今（16日）於高等法院引導陪審團，指控方須證明被告有意圖將犯罪協議付諸實行，法官又提醒，屠龍隊長等3名污點證人作供時有誘因誣衊被告，陪審團須小心處理證供。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

法官指，控方須證明本案存在協議，被告加入與本案串謀者黃振強及吳智鴻等人的協議，並有意圖由被告或其他人將協議付諸實行。協議毋須以書面形式達成，最終亦不一定要實行，控方只要證明被告有意圖實行便可，不用證明被告是否積極參與協議。

法官指，若被告不知道協議的存在，或沒有意圖加入協議，或者「詐諦」加入協議，則應被視作沒有真正同意加入協議。法官另指，退出協議不是抗辯理由，頂多是求情理由。

被指為屠龍隊長的黃振強，吳智鴻團隊的彭軍壕及槍手蘇緯軒，在本案為控方作供。法官提醒陪審團小心處理3人的證供，因為他們有誘因誣衊被告或剪裁供詞，最高可獲得50%減刑。

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辯方早前爭議黃並非隊長，法官指若陪審團相信小隊的行動細節由黃及林銘皓計劃，隊員聽從黃行事，則要考慮即使黃的名銜不是隊長，他是否仍是領袖。

就着唯一作供的被告李家田，法官指李沒有案底，會被視為有良好品格，可信性較高，若陪審團相信李的辯解，可裁定他無罪，若不信納其證供而控方已經舉證至毫無合理疑點，則裁定李有罪。至於沒有作供的被告，同樣因為沒有案底，會被視為犯罪傾向較低。

聆訊周一（19日）續。

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記者：陳曉欣

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