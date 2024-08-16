大腸癌｜27歲女每日放屁數十次揭患晚期腸癌　醫生：大便規律少於1次數要留神【附直腸癌症狀】

【直腸癌／大腸癌／捱夜／夜瞓／重口味】千萬不要小看不良生活習慣帶來的傷害。一名27歲女子平日捱夜、吃外賣、並有食宵夜等習慣，最終確診直腸癌。腸癌在確診前通常沒有先兆，因此不少患者一旦確診時，病情已發展至中晚期。有腸胃科醫生指出5大不良日常習慣容易致癌，然而這些致癌習慣，同時也是很多都市人的通病。

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常放屁+腹瀉揭罹癌

化名「老師在青陽」的成都腸胃科專科醫院醫生在社交平台「小紅書」分享病例，指一名27歲女子經常放屁，每天放屁次數多達數十次，伴隨腹瀉和腹痛，遂到門診求醫。女事主在醫院做腸鏡檢查和電腦斷層掃描（CT）後，確診直腸癌第三期。

醫生解釋，病人沒有家族病史，所以罹患腸癌很大可能與她的生活及飲食習慣有關。經了解後，女子平日吃重口味，喜歡辛辣食物，如火鍋、燒烤、螺獅粉等。加上身為打工仔，平日下班沒有時間煮食，故此長達3、4年都經常吃外賣。平日經常捱夜、吃宵夜，一周大概有2至3次，慢慢埋下罹癌禍根。

排便習慣改變要小心

醫生亦提醒，經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

5大致癌習慣

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直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

有大腸瘜肉者

大腸癌家族史者

癌症家族史者

慢性腸發炎者

肥胖者

長期攝取高油脂、高熱量飲食者

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