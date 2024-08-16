揚眉女子｜秉持母親王仁曼教誨　陳靜儀凡事做足110%

▲ 陳靜儀雖然不是舞者，卻同樣為芭蕾舞春風化雨，繼承了母親王仁曼的芭蕾舞基因。（彭大偉攝）

王仁曼在芭蕾舞界名字響噹噹，1959年取得英國皇家舞蹈學院高級院士文憑及成為皇家舞蹈教師協會院士，翌年創立了第一間芭蕾舞學校；在1965年，她獲得皇家舞蹈學院考試官資格，成為英國皇家芭蕾舞學院的第一位中國人考試官。

王仁曼的女兒陳靜儀（Liat），沒有當上芭蕾舞家，另有志向成為建築師，最後卻回歸芭蕾舞的世界，任職芭蕾舞學校董事，世事就是如此湊巧。

陳靜儀四、五歲開始學芭蕾舞，手把手教她的老師順理成章是媽媽王仁曼。「我喜歡芭蕾舞，小朋友都鍾意音樂、跳舞吧！事實上，媽媽也教得好，故事性的教法非常生動。她也是一個嚴師，對學生有要求。」Liat放學後到跑馬地芭蕾舞學校習舞，跳完後就等媽媽放工，可說在芭蕾舞學校成長。

▲ 年青的Liat，由媽媽王仁曼親自教跳芭蕾舞。（被訪者提供）

雖然遺傳着母親的基因，但她自感並非最有芭蕾天份的舞者，在外形上已有限制。「要做專業芭蕾舞家，要手長腳長、柔軟和伸展度高，跳出來才好看。」她不諱言，天生條件所限，從來沒有想過走專業芭蕾舞家這一途，但自小喜歡藝術就毋庸置疑。

做喜歡的事 熱情加倍

因媽媽教芭蕾舞，Liat孩提時已看大量芭蕾舞演出，爸爸又愛看各種舞蹈，如西班牙舞蹈Flamenco。一家人外遊，不是去迪士尼，而是必到博物館遊覽，耳濡目染，她自小對藝術、美感的東西特別感興趣。銀行家的公公讓子女選擇自己喜歡興趣和工作，媽媽的家人不少是藝術家，不要求要當上醫生、律師等專業，作風開明。

▲ 灰姑娘大匯演邀請了外國5位老師，專程來港編舞及教授，前左一為其中一位老師。（彭大偉攝）

「選擇自己喜歡做的事情，是重要的。做到鍾意的工作，每日起身都會開心啲。你喜愛的事情，自然會俾心機和時間去做好它，也不會覺得辛苦。跳舞都一樣，鍾意才會有passion。」

她跳芭蕾跳了11、12年，其後到美國升中學，入住寄宿學校後停了跳芭蕾舞，僅參加校內舞蹈班，一星期一堂，與在香港一周跳上四、五堂不可同日而語。

愛建築受表姐薰陶

小時候的Liat愛畫畫，跳舞包含音樂、動作和空間感，她尤對空間感的感覺很強烈，外遊時見到建築物會特別駐足欣賞，而家族中有一個人，更是她的啟蒙者。「我很仰慕一個表姐，與她聊天最開心，很喜歡她的思考方法，她後來成為了建築師，或多或少受她薰陶，加上我愛畫畫和設計，於是大學先修讀藝術歷史，之後再讀建築系碩士。」

她學以致用在建築師樓任職。「我喜歡這份工，除了設計這一部分，曾有機會接觸工程，由入則、拆樓、從地基開始起樓……這樣由頭到尾參與，有大大的滿足感。」她指建築與跳舞有共同點，兩者也講求空間感，對綫條、結構的美感也有要求。

母親急召回朝

埋首建築師樓工作，Liat忙得起勁，此時媽媽的芭蕾舞學校急需人手，召她回巢。當上媽媽的左右手，她沒有半點不適應，重回她成長的地方，熟悉和親切感一下子回來。她以為只是幫一陣子，沒料到晃眼就過了22個寒暑。

▲ Liat現職芭蕾舞學校董事，專責學校行政及運作、發展和藝術指導。（被訪者提供）

在芭蕾舞學校她主要擔任管理、行政和宣傳工作，她看到學生的變化。以前的小朋友課外活動不離跳舞、彈琴，現在的活動包羅萬有，甚麼也有得學。「時下的小朋友都不同了，資訊發達，他們知得更多，個性較早熟。家長做每一樣事情都有plan，例如要子女達到某些目標或取得獎項，但我認為，跳芭蕾舞首先是享受其中。」

天份男生成大器

芸芸學生中，Liat對林雋永最難忘，他現時是首個及唯一一個加入法國國家芭蕾舞團的華人男芭蕾舞者，於7歲開始在王仁曼芭蕾舞學校上課，小伙子胸懷大志，11歲時跟王仁曼說，要成為專業芭蕾舞家。王仁曼覺得林雋永非池中物，在他14歲時把他跳舞的片段寄往法國國家芭蕾舞學校，由王仁曼親自帶他到彼邦甄選成功，並獲「王振芳紀念獎學金瑪歌‧芳婷大獎」4年全額獎學金深造，可見王仁曼早具慧眼。

「對林雋永如此深刻，是他高班來學舞時，家住荃灣到跑馬地上堂，總是早一個鐘頭前已到達做熱身，從不言倦，天份也很快顯露，難得他父母也開通大力支持，成就了這顆藝術彗星。」

Liat感恩自己是幸運兒，建築師夢想達成，也繼承了媽媽的事業心血。但她坦言也非一片坦途，像幾年前的新冠疫情，就是一道難關。「2003年沙士肆虐，數月就結束，但到2020年的新冠，像跌進迷霧久久不見盡頭，限制學生上堂人數，參加人數大減，影響學校收入，也預測不到疫情何時可止，甚感惆悵。至後來唯有用zoom來授課，是無辦法中的辦法。」

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做人做事有要求

成長路上媽媽對她影響甚大。「她是一個有要求的人，這方面對我是很大的身教，她常對我說：你做事不能求其，要投放110%努力，她的教導影響我至今，凡事抱持認真態度。」

請她形容與母親的關係，她說：「我們感情融洽但也會嗌交，有時是因為工作有時因為家事，一如一般母女相處方式。她不算溫柔，很有老師的嚴肅模樣，很硬淨。」

王仁曼是業界巨人，她說母親性格勤力投入，是一個工作狂，對芭蕾舞是無可懷疑的熱愛。她是英國皇家芭蕾舞學院的第一位中國人考試官，當年十多歲的陳靜儀放假就會跟隨當考試評判的母親周遊列國。「她都辛苦，有時隔兩日就飛另一個城巿，我要幫手搬行李上火車，她工作時我四處蹓躂，增長見識。」當年她跟着母親的背後，現在也是追隨媽媽的雪泥鴻爪，繼承芭蕾舞事業，不同的是當年的小女孩，如今已獨當一面。

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學芭蕾舞不嫌遲

不少人三、四歲已開始學芭蕾舞，但陳靜儀說中年以後學芭蕾舞的也大不乏人，她學校的成人班學生40歲至60歲也有，曾有10幾歲的中學男生心裏一直懷着學芭蕾舞的心願，惜付不出學費，主動找王仁曼表達意願，王仁曼免費讓他學。男學生盛年時為人生拼搏，事業有成，到退休之齡再重投芭蕾舞懷抱，跳到現時70歲，開展人生精采下半場。

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