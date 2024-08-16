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法證先鋒VI丨 傅嘉莉一連喊足3集　Kelly為投入角色親撰喊戲場面對白

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

傅嘉莉（Kelly）自《香港人在北京》神還原莫文蔚經典角色「火雞姐」後，人氣及好評度持續上升，來到《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）飾演吳書婷的Kelly，更連續3集挑戰不同程度的情緒戲。

她先是在《法證先鋒6》第2集以為丈夫阿喬（馬貫東飾）殉職、到最後發現其實吉人天相的化悲為喜 ；第3集阿喬慘死後獨自在𨋢中放聲嚎啕大哭，以及昨晚（8月15日）第4集先後在家中因掛念亡夫淒然落淚，及在車上向阿喬上司井Sir（袁偉豪飾）淚崩式失控自責的場口。

由於一場比一場演得精彩，Kelly在網絡吸獲洗版式好評，不少網民留言大讚她演技「脫胎換骨」，喊戲已去到Next Level新境界：「演技太好了，那種心痛，無奈，崩潰」、「她真的好優秀」、「傅嘉莉演技真係脫胎換骨，和以前判若兩人，相信佢下過唔少功夫」、「成了《法證6》演技保證」、「Kelly的喊戲已去到Next Level了」、「演技顏值兼備」。

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨放下包袱盡情喪喊

昨晚車上的情緒戲確是難度極高，事緣Dr.范（蔡潔飾）驗屍後，證實阿喬其實是死於隱性心臟病而非利刀之下，當聽到這個震撼性消息時，Kelly火速雙眼通紅，眼淚在眼眶打轉的狀態已令網民相當動容。之後Kelly坐井Sir車離開時，終忍不住情緒大爆發，一字一淚狠狠地吐出真實心聲。

書婷坦言最初阿喬死時，先後恨透了兇手及井Sir，但原來到頭來最該痛恨的人竟是自己，並深深自責未有及時發現老公的不妥致釀成悲劇。

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該幕時長約4分鐘的情緒戲確是相當複雜，為配合對白，Kelly的聲線除了要遊走於虛弱、激動及歇斯底里之間外，更要夾雜無力、憤怒、自責、自嘲、苦笑及痛恨自己六大情緒，加上還要邊哭邊應付連串對白，絕對是考牌之作。

Kelly全程亦演繹得既入戲亦甚有感染力，喊到涕淚相連之餘，更拋下靚女包袱哭至面容扭曲。

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

另一場在家中向井Sir表達對亡夫思念的喊戲，Kelly則演繹出完全不一樣的感覺，雖然同樣喊至眼淚鼻涕，但主導情緒卻是懷念、茫然及心酸，兩場喊戲竟能演出不一樣的層次，功力非一般。

談到相關場口，Kelly受訪時驚爆原來兩場戲的對白，均是在編劇引領下親自撰寫及構思：「因為呢個係我個角色對老公嘅真實情感，自己諗自己寫番對白係希望個感情可以再舒服啲流露出嚟。」

並謂拍攝車廂喊戲難度頗高：「因為係真實嘅揸車戲，尤其阿Ben要一路揸一路演好難，二來揸車路面有好多預料唔到嘅情況，遇到路口位要停頓，對白未必接得番，第三難控制嘅係聲音，我試過幾次因為側邊嘅車響號而要NG，但因為情緒戲打斷咗幾次就比較難，呢個都係做演員嘅挑戰。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨難忘拍畢𨋢內喊戲

她又透露第3集的𨋢中崩潰爆喊戲是一take過，並坦言今次拍攝情緒戲前心情緊張：「面對親人死亡嘅戲，我係膽顫心驚，因為唔係普通嘅小事，而係切膚之痛。我記得𨋢嗰場我演完後寫咗篇嘢，我真係覺得個靈魂好似被掏空咗咁，根本都唔係對眼喺度喊，而係個靈魂喺度哀嚎，好似連最後一口氣都要爆發出嚟咁。」

雖然贏盡好評，但Kelly最後還是謙虛謂：「睇番都仲係覺得仲有好多進步空間，主要都係希望自己帶動到觀眾嘅情緒。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

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