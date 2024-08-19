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長壽秘密｜揭秘希臘百歲人瑞飲食之道　每日必吃1物助延年益壽

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【希臘／低中海飲食／大蒜／伊卡利亞／長壽藍區／長壽】長壽的秘訣到底是甚麼？近年有不少人研究「長壽藍區」的人，在日常生活和飲食習慣上的共同點；以希臘為例，每天吃大蒜，或許就是他們長命百歲的關鍵！而有當地料理達人就公開5個蒜味食譜，讓大家參考長壽飲食法。

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每日食大蒜延年益壽

據《CNBC》報道，一名希臘的料理達人Dianne Kochilas一直對地中海飲食有研究，並分享希臘人長壽的秘密。Dianne Kochilas來自希臘伊卡利亞，是世界長壽藍區之一的小島。她指，希臘人經常食用大蒜，「幾乎是每天都會食用」。根據地中海飲食中的食材，蒜是其中一個常用食材，每逢她舉辦烹飪課時，事前都會準備半打左右的大蒜，前一晚先剝皮浸水備用。

大蒜殺菌 提高免疫力+降血壓

她自小已經聽過長輩的民間偏方，他們會將大蒜混合鼠尾草、山茶、蜂蜜等，成為古時的抗生素「盤尼西林」，有殺菌之用。而過往有研究證實，大蒜能夠增強免疫力和降血壓。

5個大蒜食譜

大蒜不僅是用作一般食材或調味，加入菜餚食用更能夠延年益壽。作為研究地中海飲食多年的希臘料理達人，她建議5種烹調方法，將大蒜加入每天的飲食中：

1. 蒜蓉抹醬（Skordalia）

她建議可以將蒜頭磨成蓉，加入檸檬汁、白醋、海鹽、鮮榨橄欖油等，配上麵包或薯仔食用，配鱈魚或焗烤蔬菜。她自己喜歡配上酸種麵包或灑上堅果碎。

2. 蒜蓉沙律醬

在地中海飲食中，經常會食用大量蔬菜，故此建議2種蒜蓉製成的沙律醬：

  • 將蒜蓉混合蘋果醋、蜂蜜、橄欖油、蒔蘿、鹽和胡椒，做成沙律醬混合鷹嘴豆和羽衣甘藍等蔬菜食用，或
  • 將蒜蓉混合鯷魚攪碎，加入乳酪、芥辣和檸檬汁

3. 用作調味為蔬菜增添風味

希臘飲食中，素食菜式佔大多數，故此很多菜式都會用到大蒜，特別是一些燉菜。這些燉菜通常都會用大量的大蒜配搭不同蔬菜，如茄子、番茄、節瓜、薯仔、南瓜、番薯等。

4. 用作意大利粉醬汁

蒜蓉混合香料和希臘優格，或攪碎混合西蘭花，配上意大利粉就可以食用。

5. 醃製羊肉

希臘人甚少吃肉，通常每逢喜慶日子就會烹煮黑蒜燉羊肉分享食用。

相關文章：長壽飲食｜92歲專家研長壽飲食每日必吃8種食物 身體「返老還童」兼防腦退化

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