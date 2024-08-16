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綠色生活｜滿瀉垃圾桶醒覺環保重要　環保人楊婷：愛護環境需發自內心

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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楊婷指從事回饋世界、環境的工作，曾以為做這行會搵唔到食。「其實也維持到生活，又是自己喜歡的，所以十分感恩。」

對事情的醒覺，可能是一個人、一本書甚至是一瞬間。楊婷在小賣部見垃圾桶爆滿景象，成為她的「震撼教育」﹐自此走上保育生態之路，成為環保人。

她不遺餘力，家中做垃圾分類、自攜餐具、開環保宣揚專頁、淨灘、執垃圾執到去台灣……感染幾許身邊人，魄力驚人。

楊婷的「震撼教育」是2009年讀高中之時，學校小賣部的垃圾桶，放滿發泡膠碗、膠袋、塑膠叉，這一幕令她無比驚訝。「我想棄掉我手上的垃圾，但垃圾桶已爆棚，再放任何東西在上面，肯定會山泥傾瀉般撒滿一地。」她忽萌想起生物老師說過燃燒塑膠垃圾會產生有毒氣體，她環顧手上及周遭都是塑膠，好奇它們最終何去何從，當日放學回家就瘋狂在網上搜尋相關資訊找答案。

在香港淨灘，就收集共1,645隻鞋。

她曾參觀過香港的堆填區，印象是先進、完備、有系統，有廢水防滲漏工程、收集甲烷發電、傾倒區毫無臭味……但她其後才恍然大悟，堆填區終有爆滿的一日。「當時我想，要盡早處理自己的垃圾。」

孤單醒覺人

由那天起，她環保使命燃得熊熊，決意在學校及家中做起：她在學校小賣部自備餐具及食物盒、在社交平台呼籲，總之有機會就大力鼓吹。「微小改變可令環境無咁差，日常生活多做回收、買需要的東西、購物想清想楚、食物不浪費等等，都不是甚麼難做事情。」

在香港淨灘，就收集了520個火機。

熱血環保人，卻被家人澆冷水。「家人覺得我黐綫！我自備器皿買東西，他們認為是落後；在家中角落設分類回收，他們覺得好煩。幸好在半推半就下，家人最終都合作。」

事實上，那時的楊婷感到孤單。「當時真覺得只有我一個人醒悟，其他人都不當減少垃圾是一回事。」有親友特別多意見，不明白她為何180度轉變栽進環保世界，向她嘲諷潑冷水，指回收是徒勞無功。「強迫人去做一件事，只會令人反彈或反感，我從不會逼大家跟隨我去環保，只有明白原因、甘心樂意，發自內心去實踐更重要。」

她以小學花名「大便妹」作為漫畫的角色推廣環保，希望如「大嘥鬼」般使人容易記得，把抽象理論簡單具體化。

僑生宣揚環保

楊婷其後往台灣高雄升大學，主修海洋生態，這個僑生對推動環保極落力，感染了身邊的同學。台灣回收膠樽有錢收，大家把所有垃圾扔在垃圾桶，拾荒人要翻垃圾桶逐包垃圾打開尋找膠樽，看在她眼裏於心不忍，於是她行前一步，開設網上專頁，呼籲大家做好廢物分類。

有一次她和學妹一起吃快餐，見學妹用兩枝飲管喝汽水，楊婷於是說：「在網上片段見有海龜的鼻子插了飲管，你用一枝不夠還用兩枝？！」她無心一句，卻喚醒了學妹，之後積極改變自己生活，畢業後更成為了潛水教練，推廣愛護生態。「我覺得大家不是不想環保，有時只是需要旁人提醒。」

楊婷與一間海邊民宿老闆稔熟，有次颱風過後，海邊滿布垃圾，她向老闆要了一些大袋子執拾，老闆也好不感動。「他們眼中可能覺得我是傻傻哋，因每次打風落大雨後，海邊就垃圾堆積，為何由一個香港僑生幫手清理？我覺得又不是甚麼困難大事，純粹花少少時間幫忙一下吧！也希望當地人也可為保護環境多行一步。」

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「我是幸運兒！」

10年前已厲行環保、自備器皿吃東西買東西，人家覺得怪異極端，楊婷卻感到好玩，像探索一個新領域。「那時我自帶食物盒買外賣常被拒絕，當被拒絕時我就會問對方原因為何，例如不方便、怕不衞生，我會在他們不大忙碌時間作進一步溝通，知道我是為了環保，好些食肆也讓我自帶餐具，甚至多給我一些分量食物，這種互相建立互信，彼此在摸索可能性，我就覺得好玩。」時至今日，支持自攜餐具的餐廳大為增加，她是樂於看見。

她現時與友人開設一間環境教育公司，也與不同機構團體合作，舉辦講座、活動、畫畫等，題材統統離不開環保及生態保育。她慶幸找到自己的志向，並樂在其中。「曾看過一本日本著作，內容指能夠找到自己的人生志向、是社會的需要、同時是專業又可以賺到錢，是一個非常幸運的人！」

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她說一些人對環保有誤解，環保人不能享受、不可開冷氣、不能旅行也不要買衫，這看法當然是極端，環保不是非黑即白，這是一個光譜，有不同階段，也有需要由他人引領，了解日常生活習慣會影響環境，從中作出小改變。

INFO
《綠惜見未來》

港台電視節目《綠惜見未來》以紀錄片形式，每集以一個可持續發展議題，探討衣、食、住、行等各個生活層面，政府政策如何推動可持續發展，市民如何融入綠色生活，共同守護地球。
播放日期及時間：逢星期六7pm
播放頻道：港台電視31

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