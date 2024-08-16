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香港運動｜網球公開系列賽激戰連場　下月開鑼料累吸18萬人觀戰

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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中國香港網球總會宣布，今年第四季本地將舉行網球公開賽系列賽。

【網球／香港網球公開賽／維園／盛事旅遊】

中國香港網球總會今（16日）宣布，今年9月至明年1月，將舉行3場香港網球公開賽系列，預計一共可吸引逾18萬人觀賽，包括本地居民及遊客，有助帶動經濟。

今屆香港網球公開賽系列，新增女子WTA 125賽事，參賽選手以女子新秀為主，也是香港首次舉辦這項比賽。賽事9月30日至10月6日於銅鑼灣維園網球場舉行，大會公布中國網球前一姐王薔、兩次大滿貫女雙冠軍得主張帥，會分途出戰。而港隊代表有胡可澄、伍曼瑩、梁筠彤、張瑋桓及王康怡。

中國香港網球總會會長鄭明哲指出，WTA 125是WTA 250的一個重要跳板，參賽選手都是國際排名前100，亦設有「外卡」形式給本地球手參賽。他期望賽事可促進本地職業、跟業餘球員未來發展，也令本地球員有機會在港人面前出戰大賽，跟高水平國際球手較勁。

鄭明哲亦稱，香港繼北京和東京之外，屬於少數亞洲城市可同時舉辦ATP和WTA賽事，相信正在產生品牌效應，料更有力吸納球迷遊客來港，參與這場盛事。

至於WTA 250女子職業網球巡迴賽，10月26日至11月3日舉行。上年女單封后、加拿大籍球手費蘭迪絲鐵定來港，力爭衛冕。港將方面，女單排名首兩名的張瑋桓、王康怡，二人分別也出戰125和250賽事。

另一焦點、ATP 250男子職業網球巡迴賽，今年12月29日至明年1月5日舉行，上屆男單冠軍、俄羅斯的羅比夫也落實出戰。

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