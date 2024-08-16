新手爸媽丨為人父母永遠都是「新手」 導演分享《反起跑線聯盟2》背後主旨

常說，為人父母，永遠都是「新手」，皆因孩子們天天都有新奇事，作為父母很多時也招架不來，惟有且戰且走，邊學邊做，迎難而上。新一季《反起跑線聯盟2》入面，就談到很多父母們會面對的問題。

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例如me time，父母是一生一世的身份，究竟做了父母是否代表不能沒有自己的時間？在全天候24/7的照顧時間當中，可否擠壓到一點私人時間出來？經過多年的嘗試與失敗，我和太太得到的深刻體會是：親子時間和私人時間，永遠不能並存。以旅行為例，只有純粹的「親子遊」或純粹的「夫婦偷跳遊」，千萬不要奢望在親子遊當中加入私人遊玩時間，你只會失望而回，或者吵鬧收場，世上並沒有兩全其美這回事。

又例如，父母應如何處理小朋友的社交問題？孩子長大了，開始有他們的朋友圈。有人的地方自然有是非，如果孩子遇上人際問題，大人們應該袖手旁觀，還是主動介入？我和太太也曾經為此煩惱，幾乎要「出手」，後來還是選擇積極不干預，因為我們始終不在她們身旁，不能也不應牽着她們的手教她們如何交朋結友，倒不如讓她們自己學習而成長吧！而我們只能夠積極地鼓勵她們，當她們不開心的時候盡量關心，讓她們知道家永遠是最強的後盾和避風港。

難題天天都多，《反2》想帶出的主旨是—未必每個題目都有絕對正確的應對方法，惟有愛和關係是永遠正確。各位父母，加油啊！

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