鄭中基事件丨Ronald機動電視台徵收匪夷所思趣聞　網民促解釋與何慶湘關係　

▲ 鄭中基「機動電視台RTV」社交平台發文公開徵收投稿。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘（湘湘）終止合作，更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，另外表示他因情緒及酗酒問題，完成演唱會後暫停工作，將在太太余思敏陪同下往美國接受戒酒。

而鄭中基8月10日到澳門舉行《鄭中基My Only One音樂會》，也是他發出聲明後首度出席公開活動。在演唱會結束後，鄭中基與眾工作人員在後台大合照留念，他在合照中舉起手指公並做出搞鬼表情，「機動電視台RTV」也在社交平台轉載此張照片。

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在昨晚（8月15日）「機動電視台RTV」官方IGv以story方式出Post，繼續收集「一人一個醫院之匪夷所思」投稿，另再發文寫道：

Weeeee~又到咗匪夷所思嘅時間啦今次係[醫院之匪夷所思Part2]上次出完片之後都知道大家意猶未盡㗎啦，所以今次繼續收集醫院趣事，無論你係醫生，護士或者院友，或者係睇醫生嗰陣發生嘅事都可以投稿畀我哋㗎!Ps：辛苦各位醫護人員啦快啲留言話畀我哋聽 #一人一個醫院之匪夷所思

當中「Weeeee~」是鄭中基的口頭禪，所以網民好奇竟Ronald會否繼續任主持外，但有網民覺得既然Ronald表示自己情緒有問題要休息，估計屆時由機動娛樂旗下藝人當主持。

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另外，網民紛紛留言：「交代湘湘單嘢先，呢單都夠匪夷所思」、「最匪夷所思嘅係你哋諗住唔作任何解釋」、「係唔係大佬親自拍片先？」

至於何慶湘在事件爆發至今一直沒有發言，也沒再更新社交平台。而Ronald的個人IG簡介已把工作聯絡一欄由何慶湘電話號碼，改為機動娛樂電郵地址，但他與湘湘的私人IG帳號仍然互相Follow，但余思敏已Unfollow了湘湘。

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